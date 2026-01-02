A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 6 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, divulgados nesta terça-feira (30).
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.
A liderança da região se mantém mesmo diante de redução do número de homicídios no Vale, que terminou os últimos 12 meses com 269 mortes contra 305 óbitos no período anterior, queda de 11,8%.
No entanto, a queda nos homicídios não foi suficiente para tirar a liderança das cidades do Vale no ranking da violência. A maior parte dos municípios reduziu a taxa de homicídios na comparação com os dados anteriores, mas ainda ocupa as primeiras colocações da lista estadual.
Lorena mantém a primeira colocação do ranking paulista, com 34,18 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. A cidade registrou 29 mortes nesse intervalo. Cruzeiro tem 26,68 vítimas por 100 mil e 20 pessoas assassinadas no período.
Ubatuba é a terceira colocada da lista estadual, com 23,66 vítimas por 100 mil e 22 assassinatos nos últimos 12 meses. Pindamonhangaba ocupa a quarta colocação, com taxa de 17,53 por 100 mil e 29 homicídios.
Na quinta colocação, Rio Claro, na região de Piracicaba, tem 14,65 vítimas por 100 mil e 30 pessoas mortas. Ibiúna, da região de Sorocaba, é a sexta do ranking, com taxa de 13,74 e 11 mortes. A sétima é Itanhaém, na baixada Santista, com 12,94 e 13 pessoas assassinadas. A oitava é da Grande São Paulo: Poá tem 12,87 e 15 mortes.
Caraguatatuba aparece na 9ª colocação do ranking paulista, com 12,60 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes e 17 mortes nos últimos 12 meses. São Sebastião fecha o ‘top 10’ com taxa de 12,26 e 10 óbitos violentos.
Outras cidades
Caçapava deixou o topo do ranking e aparece na 13ª posição da lista, com 10,39 vítimas por 100 mil e 10 pessoas mortas no período. Taubaté caiu ainda mais e aparece na 28ª posição, com 7,40 e 23 pessoas mortas em 12 meses.
Guaratinguetá é a 32ª cidade do ranking paulista com 6,78 vítimas de homicídio por 100 mil e oito mortes no período.
Jacareí aparece na 66ª posição da lista estadual com 4,58 vítimas por 100 mil e 11 assassinatos nos últimos 12 meses.
São José dos Campos registrou ligeiro aumento do indicador para 4,44 vítimas de homicídio por 100 mil, com 31 mortes em 12 meses, ocupando a 69ª posição da lista estadual.
Sem assassinatos em 12 meses, as cidades de Jandira, na Grande São Paulo, e São Roque, na região de Sorocaba, continuam com a taxa de homicídio zerada.