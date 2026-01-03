A morte de Andreia Duque da Cunha, de 17 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de domingo (28), interrompeu uma vida cheia de sonhos e expectativas. A adolescente era muito amada na região norte, querida por familiares e amigos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Estudante dedicada e ligada ao trabalho voluntário na igreja, Andreia era coroinha na comunidade católica Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, na região norte de São José.
“Meu Deus! Dei aulas para Andreia durante uns cinco anos. Como é triste saber que não poderá seguir com seus sonhos. Que o Pai Maior console seus familiares e amigos”, disse o professor Emil Monçores.
“Ela foi minha aluna. Que Deus conforte o coração de sua família e amigos”, afirmou a professora Fernando Sanches.
Desde a confirmação do falecimento, mensagens de despedida e solidariedade tomaram as redes sociais. Amigos, familiares e moradores do bairro lamentaram a perda precoce da jovem, descrita como educada, sorridente e muito querida na comunidade.
Conhecida pela educação, pelo sorriso fácil e pela maneira respeitosa com que tratava todas as pessoas, Andreia era vista como um exemplo de fé e compromisso. Sua atuação na igreja não era apenas um serviço religioso, mas uma expressão de carinho, disciplina e amor pela comunidade. Para muitos fiéis, ela representava esperança, juventude e futuro.
“Hoje perdemos uma menina cheia de sonhos. Uma menina que tive um futuro brilhante pela frente... Descanse em paz, Andreia”, disse Sheila Cristina.
Lenice Paula comentou: “Nossa, fiquei aborrecida. Levamos ela para a escola Jorge Barbosa, era um amor de menina. Que Deus receba ela de braços abertos. Que tenha um descanso eterno. A perda é uma que não tem fim”.
Cida Ferreira escreveu: “Não tenho nem palavras, só sei que era uma menina maravilhosa, contagiante, muito querida por todos. Irá fazer falta na nossa comunidade. Que família linda a dela. Deus conforte cada um, principalmente os amigos e vizinhos próximos”.
Acidente e morte
O acidente ocorreu na avenida General Motors, no distrito de Eugênio de Melo, na região leste de São José, e envolveu uma motocicleta e um ônibus.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 e encontrou duas vítimas no local. O condutor da moto, de 18 anos, foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. Andreia, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos.
A adolescente completaria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro. A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e investiga as circunstâncias da colisão.
Na comunidade Nossa Senhora de Fátima e entre os moradores do Canindu 1, o sentimento é de luto coletivo, marcado por orações, lembranças e pela certeza de que Andreia continuará viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.
Despedida
O velório aconteceu nessa segunda-feira (29), na Urbam, na região leste da cidade. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana, zona norte.
A tragédia reacende o debate sobre segurança viária em São José dos Campos e deixa a cidade em luto pela perda de uma jovem com a vida interrompida de forma abrupta.