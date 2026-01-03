A morte de Andreia Duque da Cunha, de 17 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de domingo (28), interrompeu uma vida cheia de sonhos e expectativas. A adolescente era muito amada na região norte, querida por familiares e amigos.

Estudante dedicada e ligada ao trabalho voluntário na igreja, Andreia era coroinha na comunidade católica Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, na região norte de São José.