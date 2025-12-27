A Prefeitura de Caçapava decretou, nesta sexta-feira (26), situação de emergência hídrica nível 1 nas áreas afetadas pela falta de abastecimento de água potável no município. A medida foi adotada em razão de falhas no fornecimento pela Sabesp e terá validade de 180 dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O decreto busca acelerar a adoção de medidas para reduzir os impactos do desabastecimento, especialmente em meio às altas temperaturas registradas na região. Nos últimos dias, moradores têm relatado torneiras secas e intermitência no fornecimento de água em diversos bairros da cidade.