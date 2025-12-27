A Prefeitura de Caçapava decretou, nesta sexta-feira (26), situação de emergência hídrica nível 1 nas áreas afetadas pela falta de abastecimento de água potável no município. A medida foi adotada em razão de falhas no fornecimento pela Sabesp e terá validade de 180 dias.
O decreto busca acelerar a adoção de medidas para reduzir os impactos do desabastecimento, especialmente em meio às altas temperaturas registradas na região. Nos últimos dias, moradores têm relatado torneiras secas e intermitência no fornecimento de água em diversos bairros da cidade.
Segundo a Prefeitura, a decisão foi motivada pela combinação de dias consecutivos de desabastecimento, atribuídos a problemas no sistema da concessionária, e pelo calor intenso, cenário que compromete diretamente a hidratação da população, a higiene pessoal e o preparo de alimentos. O texto do decreto também aponta risco à saúde pública durante o período de temperaturas extremas e faz referência à classificação de desastres (COBRADE) relacionada à onda de calor.
O que muda.
Com a decretação da situação de emergência hídrica nível 1, fica autorizada a mobilização de órgãos municipais para atuar de forma suplementar à concessionária, com o objetivo de garantir o atendimento da demanda de água potável nas áreas atingidas. De acordo com o decreto, a logística de atendimento permanece centralizada junto à Sabesp.
Compras e contratações.
O decreto também permite que a Administração Pública adote procedimentos mais ágeis para contratações e aquisições necessárias ao enfrentamento da situação, desde que dentro das hipóteses legais previstas, facilitando ações emergenciais para atendimento da população.
Áreas abrangidas.
A situação de emergência hídrica nível 1 vale para as regiões do município afetadas e formalmente registradas junto à Sabesp. Na prática, o decreto se aplica às áreas que apresentam falhas de abastecimento identificadas e acompanhadas pela concessionária.