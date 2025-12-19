Barcelona, com sua elegância mediterrânea e sua luz suave de inverno, ganha um brilho particular em dezembro. As fachadas modernistas do Paseo de Gràcia, uma das avenidas mais emblemáticas da Europa, se iluminam, os mercados de Natal ocupam as praças históricas e a cidade, conhecida pelo encontro entre tradição e vanguarda, se transforma em um destino irresistível para o período festivo.

No coração desse cenário o Majestic Hotel & Spa Barcelona — ícone da hotelaria catalã desde 1918 — prepara uma série de experiências exclusivas para hóspedes, visitantes e amantes da boa gastronomia. O hotel, reconhecido pela combinação entre luxo clássico e sofisticação contemporânea, tornou-se parte essencial da memória social e cultural da cidade. E, neste fim de ano, renova essa tradição com uma programação que valoriza o cuidado, o sabor, a música e a celebração.