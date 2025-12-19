Barcelona, com sua elegância mediterrânea e sua luz suave de inverno, ganha um brilho particular em dezembro. As fachadas modernistas do Paseo de Gràcia, uma das avenidas mais emblemáticas da Europa, se iluminam, os mercados de Natal ocupam as praças históricas e a cidade, conhecida pelo encontro entre tradição e vanguarda, se transforma em um destino irresistível para o período festivo.
No coração desse cenário o Majestic Hotel & Spa Barcelona — ícone da hotelaria catalã desde 1918 — prepara uma série de experiências exclusivas para hóspedes, visitantes e amantes da boa gastronomia. O hotel, reconhecido pela combinação entre luxo clássico e sofisticação contemporânea, tornou-se parte essencial da memória social e cultural da cidade. E, neste fim de ano, renova essa tradição com uma programação que valoriza o cuidado, o sabor, a música e a celebração.
Durante o mês de dezembro Barcelona combina tradições catalãs — como os mercados de Fira de Santa Llúcia e o Tió de Nadal — com a atmosfera cosmopolita que a caracteriza. A cidade inteira se ilumina, do porto às colinas de Montjuïc, atraindo viajantes em busca de cultura, gastronomia e lifestyle.
O Majestic Hotel & Spa coloca seus visitantes exatamente no centro dessa energia, a poucos passos das obras-primas de Gaudí e dos principais endereços de compras e arte.
GASTRONOMIA FESTIVA
Com uma agenda que honra a tradição, o sabor e a criatividade, o Majestic Hotel & Spa Barcelona reforça seu compromisso de oferecer experiências memoráveis em todas as épocas do ano — e especialmente durante as festas, quando a cidade alcança sua expressão mais luminosa.
A gastronomia é, há décadas, uma das assinaturas do Majestic — e as celebrações de dezembro elevam essa tradição a um novo patamar.
Véspera de Natal – Harmonização no Restaurante SOLC
24 de dezembro – 19h30 às 22h – € 125 por pessoa (IVA incluído)
Um menu elegante que celebra ingredientes mediterrâneos e técnicas refinadas:
Tronco de Natal com castanha, amêndoas, cassis e baunilha
Bouillabaisse com tamboril e lagostim
Terrine de foie gras mi-cuit com alcachofras e ouro
Tarte de camarão vermelho com duxelles de cogumelos
Pão bao de salmão defumado com manteiga de caviar
Lombo de dourada com molho bilbaína e vagem
Harmonização especial: Famille Vincent Chardonnay, Cepa 21 Ribera del Duero e Juvé & Camps Milesimé Magnum.
NOITE DE ANO NOVO NO MAJESTIC – O ESPETÁCULO MAIS ESPERADO
31 de dezembro – Chegada entre 20h30 e 21h – € 495 por pessoa (IVA incluído)
A festa de Réveillon no Majestic se tornou uma das celebrações mais icônicas de Barcelona, reunindo alta gastronomia, música ao vivo e um serviço impecável. O menu inclui:
Presunto ibérico Carrasco, chips de mandioca e azeitonas douradas
Tartare de ostras Amélie com caviar Oscietra
Carpaccio de porcini com foie gras, trufa negra e praliné de pinhão
Lagosta com legumes de inverno
Lombo de Wagyu A5 com ervilhas lágrima e trufa negra
Árvore de Natal de chocolate com petits fours
A noite inclui:
Coquetel
Harmonização especial com Ruinart Magnum, Sancerre d’Antan e Clos Mogador
Uvas da sorte e cotillón
Orquestra, DJ e open bar até 03h00
ATIVIDADES ESPECIAIS DE DEZEMBRO NO MAJESTIC
Oficinas de Embalagem de Presentes com Naikare
15 e 22 de dezembro – 18h30 às 19h30
Para quem deseja elevar a arte de presentear, as oficinas da Naikare ensinam técnicas criativas de embrulho que transformam qualquer gesto em um momento marcante. Os participantes devem levar três objetos para a embalagem criativa.
Inclui lanche da tarde Sweet Majestic.
Preço: € 24 por pessoa.
Oficinas de Degustação de Chocolate com Amatller
11 e 18 de dezembro – 18h30 às 19h30
A tradicional marca catalã Xocolates Amatller conduz uma imersão sensorial pelo universo do cacau — uma experiência que une história, aroma e sabor.
Inclui lanche da tarde Sweet Majestic.
Preço: € 24 por pessoa.
Música ao vivo no Majestic Bar
Quarteto Vocal de Natal – 16 e 23 de dezembro – 19h às 20h45
O Majestic Bar recebe apresentações natalinas que criam o clima perfeito para um fim de tarde festivo.
Entrada gratuita, mas se exige consumo mínimo no bar.
Concerto com o Coral Sine Nomine
17 de dezembro – 19h30 às 20h30
Fundado em 1994 e reconhecido pela qualidade vocal, o coral Sine Nomine leva ao Majestic seu repertório especial de inverno.
Entrada gratuita, mas se exige consumo mínimo no bar.