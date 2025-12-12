13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

Colisão entre carro e moto na Dutra deixa vítima ferida no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta, na rodovia Presidente Dutra, deixou uma vítima ferida no Vale do Paraíba na manhã desta sexta-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 98,500 da Dutra, na pista sentido São Paulo, no trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté.

No local, segundo a PRF, houve uma colisão traseira entre um veículo de passeio e uma motocicleta. Uma vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

No trecho, o tráfego fluiu pela faixa da direita das 6h53 (horário da ocorrência) até as 7h10. Neste momento, não há mais interdição.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários