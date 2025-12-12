Uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta, na rodovia Presidente Dutra, deixou uma vítima ferida no Vale do Paraíba na manhã desta sexta-feira (13).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 98,500 da Dutra, na pista sentido São Paulo, no trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté.
No local, segundo a PRF, houve uma colisão traseira entre um veículo de passeio e uma motocicleta. Uma vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
No trecho, o tráfego fluiu pela faixa da direita das 6h53 (horário da ocorrência) até as 7h10. Neste momento, não há mais interdição.