Uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta, na rodovia Presidente Dutra, deixou uma vítima ferida no Vale do Paraíba na manhã desta sexta-feira (13).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 98,500 da Dutra, na pista sentido São Paulo, no trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté.