Uma colisão frontal na estrada de Campos do Jordão entre uma motocicleta e um caminhão, na tarde de quinta-feira (11), deixou um motociclista morto na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em trecho de serra, na altura do km 15,1, em Tremembé. A rodovia é a principal ligação entre Taubaté e Campos do Jordão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão descia a serra no sentido Campos do Jordão – Taubaté, enquanto a moto seguia no sentido Taubaté – Campos do Jordão.
Em determinado momento, o motociclista teria invadido repentinamente a pista contrária e bateu de frente no caminhão, sem chance de desvio para o motorista do veículo de carga. O óbito do piloto foi constatado ainda no local pelo Samu.
A colisão frontal na estrada de Campos do Jordão foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, já que não há indícios de intenção de matar, mas sim de morte causada em acidente de trânsito.
Segundo o relato colhido pelos policiais, o caminhão modelo Scania descia a pista sul da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Taubaté, quando, em um trecho de serra, o condutor percebeu a motocicleta vindo na pista oposta.
Ainda de acordo com o boletim, por motivos ainda a serem apurados, o motociclista teria invadido de forma repentina a contramão de direção e houve a colisão frontal contra o caminhão na estrada de Campos do Jordão.
O impacto foi tão forte que o motociclista sofreu múltiplas lesões incompatíveis com a vida. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que analisou marcas de frenagem, posição final dos veículos e demais vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica exata da colisão frontal na estrada de Campos do Jordão.
O motorista do caminhão parou logo após a batida, acionou o Samu e permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate e da polícia. Conforme o boletim, ele se submeteu ao teste do etilômetro (bafômetro), que deu resultado negativo para ingestão de álcool.
Com isso, em princípio, não há indícios de que a condução do caminhão tenha sido influenciada por bebida alcoólica. A investigação vai considerar laudos da perícia, o histórico de pista, as condições climáticas e o próprio traçado sinuoso da SP-123, que é uma das rodovias de serra mais movimentadas do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.
O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos. A identidade completa da vítima e informações sobre velório e sepultamento não tinham sido divulgadas até a última atualização desta reportagem.
A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a famosa estrada de Campos do Jordão, é a principal ligação entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, concentrando fluxo intenso de turistas, moradores e veículos de carga ao longo do ano.
Nos últimos anos, o trecho vem registrando uma série de acidentes graves, muitos deles envolvendo colisão frontal na estrada de Campos do Jordão e quedas em ribanceiras, em função do traçado sinuoso, pistas em aclive e declive e da combinação entre velocidade acima do adequado e falta de atenção.