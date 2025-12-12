Uma colisão frontal na estrada de Campos do Jordão entre uma motocicleta e um caminhão, na tarde de quinta-feira (11), deixou um motociclista morto na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em trecho de serra, na altura do km 15,1, em Tremembé. A rodovia é a principal ligação entre Taubaté e Campos do Jordão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão descia a serra no sentido Campos do Jordão – Taubaté, enquanto a moto seguia no sentido Taubaté – Campos do Jordão.