13 de dezembro de 2025
COMBATE AO CRIME

Operação cumpre mandados contra facções que atuam na RMVale

Por Da redação | São José dos Campos
Por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), o Ministério Público e a Polícia Militar de São Paulo deflagraram, na manhã de quinta-feira (11), uma operação conjunta visando ao cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão contra integrantes de facções criminosas que operam na região do Vale do Paraíba.

As ordens foram expedidas pela Vara Regional de Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos.

Os trabalhos fazem parte de estratégias integradas desenvolvidas no âmbito da segurança pública entre as polícias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com a participação do Gaeco.

O objetivo é conter o avanço de facções criminosas na região do Vale do Paraíba e cidades vizinhas, localizadas na tríplice divisa entre os estados.

Além de mandados de busca e apreensão, diversos bloqueios em rodovias estaduais e federais que cruzam os três estados foram realizados pelas forças de segurança estaduais.

Participaram da operação cerca de 150 policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

