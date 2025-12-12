Chefe de presídio é exonerado depois de fuga de preso em Caraguatatuba. A informação foi confirmada pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo. A exoneração do chefe do departamento do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba aconteceu depois da fuga de Maiky Entonny Venâncio França, que responde por homicídio em Franca. A fuga ocorreu por volta das 5h30 dessa quinta-feira (11).
As imagens de câmeras de monitoramento mostram que, em dado momento, o preso abre a portinhola, conhecida como “Jumbo”, por onde os detentos recebem refeição e outros objetos, e observa o que acontece do lado externo, através do buraco. Ele estava vestido com o uniforme usado pelos presos. Então, ele troca de roupa e foge pela abertura, com muita tranquilidade, como se fosse um prestador de serviços.
Ainda percebe-se que o cadeado que fecha a portinho estava trancado, porém o trinco estava aberto.
A SAP informou que a “Polícia Penal do Estado de São Paulo instaurou procedimento para apurar as responsabilidades e as circunstâncias da fuga de um detento, no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba”.
“O custodiado, que trabalhava no preparo de refeições, acessou indevidamente a área externa e fugiu. A Polícia Militar foi informada de imediato e Policiais Penais realizam rondas no entorno do estabelecimento penal para recapturar o foragido. A Polícia Penal do Estado de São Paulo informa que nesta quinta-feira (11) o Chefe de Departamento do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba foi exonerado do cargo”, disse a pasta.
Tão logo foi constatada a fuga, houve mobilização geral da Polícia Penal, helicóptero Águia da PM, policiais militares, mão o detento não foi recapturado.
Segundo as informações obtidas pelo Sinppenal (Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo), conforme dados de agosto do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o CDP de Caraguatatuba opera com 123 policiais penais para uma população de 1.395 presos, uma proporção de mais de 11 presos por policial, mais de duas vezes o recomendado pelo CNJ.
Ainda segundo o CNJ, a unidade opera com 169,89% da capacidade projetada violando a determinação do STF no julgamento da ADPF 347.