Chefe de presídio é exonerado depois de fuga de preso em Caraguatatuba. A informação foi confirmada pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo. A exoneração do chefe do departamento do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba aconteceu depois da fuga de Maiky Entonny Venâncio França, que responde por homicídio em Franca. A fuga ocorreu por volta das 5h30 dessa quinta-feira (11).

As imagens de câmeras de monitoramento mostram que, em dado momento, o preso abre a portinhola, conhecida como “Jumbo”, por onde os detentos recebem refeição e outros objetos, e observa o que acontece do lado externo, através do buraco. Ele estava vestido com o uniforme usado pelos presos. Então, ele troca de roupa e foge pela abertura, com muita tranquilidade, como se fosse um prestador de serviços.