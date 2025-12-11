Nas últimas horas, a maior rajada de vento registrada no Estado ocorreu na capital, na região do Mirante de Santana, onde os medidores marcaram 72,4 km/h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A previsão aponta estabilidade do tempo em São Paulo nas próximas horas, sem indicação de chuva. A tendência é de que os ventos percam intensidade ao longo do período, reduzindo a possibilidade de novas rajadas fortes.
Durante a madrugada, o clima deve permanecer ameno, embora com leve sensação de abafamento. Pela manhã, a temperatura prevista é de aproximadamente 21°C na capital e 23°C no interior. Depois das 10h, os termômetros devem subir rapidamente.