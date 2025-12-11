Nas últimas horas, a maior rajada de vento registrada no Estado ocorreu na capital, na região do Mirante de Santana, onde os medidores marcaram 72,4 km/h.

A previsão aponta estabilidade do tempo em São Paulo nas próximas horas, sem indicação de chuva. A tendência é de que os ventos percam intensidade ao longo do período, reduzindo a possibilidade de novas rajadas fortes.