O prefeito de São Sebastião, Reinaldinho Moreira, anunciou na tarde desta quinta-feira (11), durante coletiva a programação oficial do Verão Show 2026, que acontecerá ao longo de todo o mês de janeiro no Complexo Turístico da Rua da Praia. A agenda inclui apresentações de artistas de grande destaque no cenário nacional, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.

Segundo o prefeito, o formato deste ano traz uma nova estrutura de realização, sem custos para a Prefeitura. A produção ficará a cargo de uma empresa responsável pela exploração dos camarotes, área vip, bares exclusivos e um parque de diversões. O espaço destinado ao público geral será totalmente gratuito, com cobrança apenas para quem optar pelos setores especiais.