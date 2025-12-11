O prefeito de São Sebastião, Reinaldinho Moreira, anunciou na tarde desta quinta-feira (11), durante coletiva a programação oficial do Verão Show 2026, que acontecerá ao longo de todo o mês de janeiro no Complexo Turístico da Rua da Praia. A agenda inclui apresentações de artistas de grande destaque no cenário nacional, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.
Segundo o prefeito, o formato deste ano traz uma nova estrutura de realização, sem custos para a Prefeitura. A produção ficará a cargo de uma empresa responsável pela exploração dos camarotes, área vip, bares exclusivos e um parque de diversões. O espaço destinado ao público geral será totalmente gratuito, com cobrança apenas para quem optar pelos setores especiais.
Reinaldinho destacou que o município está se preparando para receber um fluxo ainda maior de visitantes, atraídos pela programação. Ele explicou que a empresa organizadora contará com um Centro de Controle de Operações equipado com câmeras e tecnologia de reconhecimento facial para reforçar a segurança do evento.
Na Costa Sul, os shows ocorrerão na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, com patrocínio da Corona. Por questões estruturais, não haverá camarotes nem área vip nesse espaço. “As duas programações têm custo estimado em cerca de R$ 15 milhões, e o município não investirá nenhum valor em cachês”, afirmou o prefeito.
Programação – Complexo Turístico da Rua da Praia (Centro)
02/01 – Belo
03/01 – Gustavo Mioto • Alexandre Pires
09/01 – Wesley Safadão
10/01 – Ana Castela
16/01 – Luan Santana
17/01 – Jorge & Mateus
23/01 – Matuê • Dennis DJ
24/01 – Zé Neto & Cristiano
30/01 – Thiaguinho
31/01 – Nattan (Natanzinho Lima)
Programação – Praça Pôr do Sol (Boiçucanga – Costa Sul)
09/01 – Edson & Hudson
10/01 – Grelo
16/01 – Luan Pereira
17/01 – Rael da Rima
23/01 – Kamisa 10
24/01 – Marcelo Falcão
30/01 – Ferrugem
31/01 – Mari Fernandes