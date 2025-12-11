13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Pequena Rose, 2 anos, morre após ataque de cachorro faminto

Por Da Redação | Oklahoma City, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Locklynn Rose McGuire, de 2 anos
Locklynn Rose McGuire, de 2 anos

Os pais de uma menina de 2 anos foram denunciados por homicídio após a criança ser morta por um dos cães da família, que estava desnutrido. Segundo a polícia, o casal era responsável por quatro animais, três deles em situação de maus-tratos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Oklahoma City, nos Estados Unidos, no dia 18 de novembro, mas só foi divulgado nesta semana. Locklynn Rose McGuire, de 2 anos, foi encontrada morta no quintal da residência com ferimentos compatíveis com um ataque animal, de acordo com informações repassadas ao New York Post.

O sargento Dillon Quirk afirmou que os pais da menina — Darci Lambert, de 24 anos, e Jorden McGuire, de 34 — deixaram a criança sozinha no cômodo onde o ataque ocorreu. A investigação aponta que ela permaneceu por um período prolongado na presença do cão, que apresentava sinais de desnutrição, antes de ser encontrada morta.

Durante as apurações, a polícia constatou que essa não era a primeira vez que Locklynn havia sido atacada pelo mesmo cachorro. Ela já tinha sofrido ferimentos graves anteriormente.

O casal foi preso e responde por homicídio em primeiro grau e crueldade contra animais. Para as autoridades locais, os dois “deliberadamente deixaram de proteger a filha, permitindo que ela permanecesse perto de um cão perigoso e desnutrido, mesmo cientes do risco extremo”. Se condenados, podem pegar prisão perpétua.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários