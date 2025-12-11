Os pais de uma menina de 2 anos foram denunciados por homicídio após a criança ser morta por um dos cães da família, que estava desnutrido. Segundo a polícia, o casal era responsável por quatro animais, três deles em situação de maus-tratos.

O caso ocorreu em Oklahoma City, nos Estados Unidos, no dia 18 de novembro, mas só foi divulgado nesta semana. Locklynn Rose McGuire, de 2 anos, foi encontrada morta no quintal da residência com ferimentos compatíveis com um ataque animal, de acordo com informações repassadas ao New York Post.