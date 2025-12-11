Os pais de uma menina de 2 anos foram denunciados por homicídio após a criança ser morta por um dos cães da família, que estava desnutrido. Segundo a polícia, o casal era responsável por quatro animais, três deles em situação de maus-tratos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Oklahoma City, nos Estados Unidos, no dia 18 de novembro, mas só foi divulgado nesta semana. Locklynn Rose McGuire, de 2 anos, foi encontrada morta no quintal da residência com ferimentos compatíveis com um ataque animal, de acordo com informações repassadas ao New York Post.
O sargento Dillon Quirk afirmou que os pais da menina — Darci Lambert, de 24 anos, e Jorden McGuire, de 34 — deixaram a criança sozinha no cômodo onde o ataque ocorreu. A investigação aponta que ela permaneceu por um período prolongado na presença do cão, que apresentava sinais de desnutrição, antes de ser encontrada morta.
Durante as apurações, a polícia constatou que essa não era a primeira vez que Locklynn havia sido atacada pelo mesmo cachorro. Ela já tinha sofrido ferimentos graves anteriormente.
O casal foi preso e responde por homicídio em primeiro grau e crueldade contra animais. Para as autoridades locais, os dois “deliberadamente deixaram de proteger a filha, permitindo que ela permanecesse perto de um cão perigoso e desnutrido, mesmo cientes do risco extremo”. Se condenados, podem pegar prisão perpétua.