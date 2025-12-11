O professor Daniel Nelson Cizanska, de 31 anos, morreu nesta quinta-feira (11) após passar mal em frente à Escola Municipal Cecília Sawczuk, onde trabalhava. Ele chegou a receber atendimento imediato, mas não resistiu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu na região central de Cândido de Abreu, no Paraná. Daniel era responsável pelas aulas de Artes da instituição e também atuou por dez anos no escritório paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus, onde era bastante conhecido pela proximidade com a comunidade e pela participação em atividades religiosas e sociais.
A morte repentina gerou forte comoção entre moradores, colegas e estudantes. Relatos nas redes sociais lembraram o professor como alguém alegre, dedicado e sempre presente no cotidiano dos alunos. Amigos e ex-alunos publicaram homenagens emocionadas, destacando seu impacto positivo na cidade.
A Paróquia Senhor Bom Jesus divulgou nota lamentando a perda e ressaltando o legado deixado por Daniel. A instituição destacou seu comprometimento e acolhimento ao longo dos anos, manifestando solidariedade à família e aos amigos.