O professor Daniel Nelson Cizanska, de 31 anos, morreu nesta quinta-feira (11) após passar mal em frente à Escola Municipal Cecília Sawczuk, onde trabalhava. Ele chegou a receber atendimento imediato, mas não resistiu.

O caso ocorreu na região central de Cândido de Abreu, no Paraná. Daniel era responsável pelas aulas de Artes da instituição e também atuou por dez anos no escritório paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus, onde era bastante conhecido pela proximidade com a comunidade e pela participação em atividades religiosas e sociais.