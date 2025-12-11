13 de dezembro de 2025
TRÁFICO

PM prende suspeito por tráfico de drogas na Zona Leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PM

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) prenderam, nesta quinta-feira (11), um homem por tráfico de drogas durante a Operação Impacto Divisas, em São José dos Campos.

A equipe realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Messias Palmeiras. Durante a abordagem, ele confessou que realizava a venda de entorpecentes e indicou aos policiais o local onde escondia as drogas.

No ponto indicado, foram apreendidos 54 eppendorfs de cocaína, 35 pinos de crack, 7 unidades da droga ice, 29 porções de maconha, 16 porções de K2, além de R$ 72,09 em dinheiro.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

