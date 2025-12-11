Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) prenderam, nesta quinta-feira (11), um homem por tráfico de drogas durante a Operação Impacto Divisas, em São José dos Campos.

A equipe realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Messias Palmeiras. Durante a abordagem, ele confessou que realizava a venda de entorpecentes e indicou aos policiais o local onde escondia as drogas.