BENEDITA DA SILVA QUEIROZ
Falecimento: 10/12/2025
Idade: 88 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
MARIA DA ANUNCIAÇÃO DA SILVA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 85 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 17h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
ISMAEL JOSÉ BARBOSA
Falecimento: 10/12/2025
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal de São Francisco Xavier (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier (SJC/SP)
AFONSINA DE SOUZA NASCIMENTO
Falecimento: 10/12/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
CIRO TEODORO DA CUNHA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 85 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ROSANEA DE FÁTIMA PEREIRA BORGES
Falecimento: 10/12/2025
Idade: 62 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 14h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
MARIA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Falecimento: 10/12/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
YOSHICO AZUMA
Falecimento: 08/12/2025
Idade: 81 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 11/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSÉ ARIOSVALDO FERREIRA
Falecimento: 09/12/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 11/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 50 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 12/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC/SP)
ANA MARIA DE LIMA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 83 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 12/12/2025 às 11h30
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC/SP)
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 75 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 12/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC/SP)
LUCIANO JOSE PEDROTE DOS SANTOS
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 60 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 12/12/2025 às 10h00
Local: Cemitério Horto da Paz (Santuário Santíssimo) Centro (SJC)
MARLENE PEREIRA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 79 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 12/12/2025 às 09h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA
Falecimento: 11/12/2025
Idade: 71 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 12/12/2025 às 08h30
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)