Um idoso de 60 anos foi resgatado após passar cerca de 36 horas em cativeiro. Ele havia sido sequestrado depois de cair em um golpe ao marcar um encontro amoroso no domingo (7). A libertação ocorreu na segunda-feira (8), durante operação da Polícia Civil.

O caso aconteceu na zona rural de Missal, no Oeste do Paraná. A vítima, moradora de Vera Cruz do Oeste, teve a caminhonete roubada pelos criminosos. O veículo foi apreendido na Ponte da Amizade, no Paraguai, quando agentes da aduana perceberam que o condutor não era o proprietário. A Polícia Civil foi acionada, e a família confirmou o desaparecimento do idoso.