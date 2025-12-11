Um idoso de 60 anos foi resgatado após passar cerca de 36 horas em cativeiro. Ele havia sido sequestrado depois de cair em um golpe ao marcar um encontro amoroso no domingo (7). A libertação ocorreu na segunda-feira (8), durante operação da Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso aconteceu na zona rural de Missal, no Oeste do Paraná. A vítima, moradora de Vera Cruz do Oeste, teve a caminhonete roubada pelos criminosos. O veículo foi apreendido na Ponte da Amizade, no Paraguai, quando agentes da aduana perceberam que o condutor não era o proprietário. A Polícia Civil foi acionada, e a família confirmou o desaparecimento do idoso.
As investigações apontam que ele viajou até Medianeira para encontrar uma mulher com quem havia combinado o encontro. No local marcado, foi rendido por homens armados. Para desorientá-lo, os sequestradores colocaram um capacete em sua cabeça antes de levá-lo à força para o cativeiro.
A mulher suspeita de atrair a vítima para a emboscada foi detida. A polícia acredita que ela atuava como isca para facilitar o golpe aplicado pela quadrilha.
Equipes do Grupo Tigre, unidade especializada da Polícia Civil, rastrearam sinais de celular e utilizaram informações repassadas pelo motorista preso no Paraguai. Com isso, chegaram ao cativeiro, uma casa abandonada em um sítio onde o idoso era mantido amarrado.
Segundo o delegado Thiago Teixeira, a vítima apresentava apenas ferimentos leves. Dois homens responsáveis pela vigilância do local foram presos em flagrante, e as investigações continuam para identificar os demais envolvidos.