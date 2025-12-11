Uma mulher de 54 anos foi condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato brutal de uma vizinha de 45 anos e por ter bebido o sangue da vítima. A sentença foi definida após Cynthia Ming admitir culpa, abandonando a alegação inicial de insanidade.

O crime ocorreu no Texas, Estados Unidos, em setembro de 2022. Na noite anterior ao homicídio, Angie Melissa Moore telefonou para o serviço de emergência relatando que alguém tentava invadir sua casa pela janela. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a moradora morta, nua e coberta de sangue.