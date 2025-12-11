O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) libera R$ 15 milhões para 15 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte desenvolverem ações de gestão, preservação e recuperação dos recursos hídricos.

O anúncio ocorreu na terça-feira (9), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o Fehidro é o principal mecanismo financeiro do Estado para apoiar projetos relacionados às bacias hidrográficas paulistas.