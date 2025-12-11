O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) libera R$ 15 milhões para 15 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte desenvolverem ações de gestão, preservação e recuperação dos recursos hídricos.
O anúncio ocorreu na terça-feira (9), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o Fehidro é o principal mecanismo financeiro do Estado para apoiar projetos relacionados às bacias hidrográficas paulistas.
Entre os municípios contemplados estão Aparecida, Caraguatatuba, Cunha, Ilhabela, Jacareí, Lagoinha, Monteiro Lobato, Paraibuna, Queluz, Roseira, Santa Branca, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé. Entre os projetos aprovados estão planos municipais de microdrenagem, iniciativas para aumentar a permeabilidade de vias públicas, mapeamentos de áreas suscetíveis a erosões e deslizamentos, além de obras de canalização e contenção de margens de córregos.
A secretária da Semil, Natália Resende, afirma que os investimentos ampliam a capacidade dos municípios de enfrentar desafios climáticos e fortalecer a infraestrutura ambiental. “Os recursos do Fehidro reforçam o compromisso do Governo de São Paulo em enfrentar os desafios climáticos e apoiar os municípios nessa transição. Trabalhamos de forma integrada para ampliar a infraestrutura, aprimorar a governança e impulsionar ações essenciais em saneamento, gestão hídrica, proteção animal, resíduos sólidos e adaptação às mudanças do clima”, destaca.
Desde 2023, o Fehidro registra avanços significativos. O programa contratou R$ 926,4 milhões em investimentos, sendo R$ 799,5 milhões destinados diretamente às prefeituras. Desse montante, R$ 731 milhões foram aplicados em iniciativas estruturantes, como drenagem urbana, ampliação do esgotamento sanitário, controle de perdas no abastecimento, planejamento hídrico, contenção de erosões e manejo de resíduos sólidos.
Em 2025, o programa já contempla 222 municípios, com R$ 435 milhões contratados. No mesmo período, 362 obras seguem em execução, somando R$ 464,3 milhões, e outras 196 foram concluídas, com investimento de R$ 170 milhões. As intervenções incluem melhorias em drenagem urbana e esgotamento sanitário, beneficiando 125 municípios e aumentando a eficiência hídrica, a segurança urbana e a resiliência climática.
Podem solicitar recursos do Fehidro órgãos públicos estaduais e municipais, concessionárias e permissionárias de serviços de saneamento e meio ambiente, consórcios intermunicipais e entidades privadas sem fins lucrativos. A lista completa de requisitos está disponível no site da Semil.