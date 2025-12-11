Um homem de 30 anos foi preso na quarta-feira (10) após confessar que matou e decapitou o próprio pai com uma enxada. Segundo a Polícia Militar, ele afirmou ter cometido o crime por estar ouvindo “vozes” nos dias anteriores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Campinas (SP), no Conjunto Habitacional Chico Mendes. A PM foi acionada para verificar uma denúncia de maus-tratos contra um idoso de 64 anos. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito sentado em frente à casa. Ele relatou, de maneira tranquila, que o corpo do pai estava dentro do imóvel.