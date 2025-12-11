Um homem de 30 anos foi preso na quarta-feira (10) após confessar que matou e decapitou o próprio pai com uma enxada. Segundo a Polícia Militar, ele afirmou ter cometido o crime por estar ouvindo “vozes” nos dias anteriores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Campinas (SP), no Conjunto Habitacional Chico Mendes. A PM foi acionada para verificar uma denúncia de maus-tratos contra um idoso de 64 anos. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito sentado em frente à casa. Ele relatou, de maneira tranquila, que o corpo do pai estava dentro do imóvel.
De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi encontrado morto e sem a cabeça. O filho contou que estava sendo “orientado” pelas vozes e disse ter estrangulado o pai antes de usar a enxada para matá-lo.
Após confessar o crime, o homem acompanhou os policiais até a delegacia sem demonstrar resistência. Ele teve a prisão preventiva decretada. Para a corporação, o suspeito apresenta alto grau de periculosidade e oferece risco a familiares e possíveis testemunhas.