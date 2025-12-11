13 de dezembro de 2025
LUTO

Adeus João Bernardo, morto aos 60 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
João Bernardo Valadas Gedzevicius
João Bernardo Valadas Gedzevicius

João Bernardo Valadas Gedzevicius morreu em Jacareí nesta última terça-feira (9), de forma precoce, aos 60 anos. A cerimônia de despedida aconteceu nesta última quarta (10), no Crematório Campo das Oliveiras.

Relativamente jovem, João Bernardo deixou amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, muitos se manifestaram em forma de pesar pela partida.

Debora de Almeida desejou forças aos parentes. "Meus sentimentos aos familiares de João Bernardo V. Gedzevicius
Que Deus o tenha em um bom lugar. Carmen Valadas Gedzevicius e Ana Carolina Gedzevicius sintam-se abraçadas. Muito triste essa partida", escreveu.

João Bernardes também confortou a família. "Meus sentimentos que o Espírito Santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ele descansa em paz", disse.

