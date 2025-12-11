João Bernardo Valadas Gedzevicius morreu em Jacareí nesta última terça-feira (9), de forma precoce, aos 60 anos. A cerimônia de despedida aconteceu nesta última quarta (10), no Crematório Campo das Oliveiras.

Relativamente jovem, João Bernardo deixou amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, muitos se manifestaram em forma de pesar pela partida.