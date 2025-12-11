Arlindo Domingos do Prado, 73 anos, morreu nesta última terça-feira (9), em Jacareí, cinco dias antes de fazer 74. O sepultamento aconteceu no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí, na tarde desta última quarta (10).
Alegre e amante de uma boa música, Arlindo deixou muitos amigos. E, também, muitas lições de vida e de como aproveitar os bons momentos.
Nas redes sociais, muita gente lamentou a partida dele. Sylwana Carvalho Dos Santos se mostrou surpresa e triste. "Meu Deus, a vida é um sopro … Que Deus em sua infinita misericórdia conforte os corações da família, familiares e amigos! Que ele descanse em paz! Meus mais profundos sentimentos!", escreveu.
Liliane Constantino também ficou inconformada. "Não da pra acreditar na sua partida q Deus te receba de braços aberto Arlindo", disse nas redes sociais.