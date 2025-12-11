Arlindo Domingos do Prado, 73 anos, morreu nesta última terça-feira (9), em Jacareí, cinco dias antes de fazer 74. O sepultamento aconteceu no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí, na tarde desta última quarta (10).

Alegre e amante de uma boa música, Arlindo deixou muitos amigos. E, também, muitas lições de vida e de como aproveitar os bons momentos.