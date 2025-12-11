São José dos Campos recebe, na noite desta quinta-feira (11), a chegada do Papai Noel, que abre oficialmente a programação do Natal Iluminado na cidade. O bom velhinho desce de rapel na Rua Rubião Júnior, ao lado do Shopping Centro, por volta das 19h30, e inicia a celebração aberta ao público.
Para recepcioná-lo, um cortejo festivo sai da Travessa Chico Luiz, próximo ao Museu de Arte Sacra. O desfile conta com músicos e artistas circenses, que percorrem o Calçadão da Rua 7 de Setembro e convidam o público a acompanhar o trajeto até o encontro com o Papai Noel. No ponto de chegada, um coral apresenta canções natalinas em uma área próxima ao Museu Municipal, criando o clima perfeito para as boas-vindas.
Após a recepção, o público segue para a Praça Afonso Pena, onde a Prefeitura inaugura a decoração e a iluminação de Natal.
Programação do Natal Iluminado
A programação segue até 23 de dezembro, com atividades diárias das 11h às 21h. O palco principal recebe apresentações de grupos de dança, corais, músicos e diversas manifestações culturais.
Além da agenda artística, seis entidades assistenciais vendem cachorro-quente, pastel, salgados e pão com linguiça para arrecadação de recursos. A Loja Solidária do Fundo Social funciona diariamente, realizando doação de roupas e calçados e abrigando artesãos joseenses para promover o artesanato local.
Segurança reforçada
Para garantir tranquilidade ao público, o evento conta com apoio da Defesa Civil, ambulâncias posicionadas na área e presença da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.
A Prefeitura promove a programação com o objetivo de envolver toda a cidade no espírito natalino, celebrando a chegada das festas com luz, música, solidariedade e alegria.