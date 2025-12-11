Um homem foi esfaqueado ao menos duas vezes nas nádegas durante uma briga ocorrida dentro de um hotel na noite de terça-feira (9). A agressão foi registrada por câmeras internas do estabelecimento e mostra o momento em que o suspeito se aproxima de um dos quartos armado com uma faca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A partir das imagens, é possível ver que o caso aconteceu em um hotel localizado em Prainha, no oeste do Pará. O suspeito aparece na porta de um quarto segurando um celular e, com a outra mão, retira a faca da bainha presa à bermuda.