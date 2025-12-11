Um homem foi esfaqueado ao menos duas vezes nas nádegas durante uma briga ocorrida dentro de um hotel na noite de terça-feira (9). A agressão foi registrada por câmeras internas do estabelecimento e mostra o momento em que o suspeito se aproxima de um dos quartos armado com uma faca.
A partir das imagens, é possível ver que o caso aconteceu em um hotel localizado em Prainha, no oeste do Pará. O suspeito aparece na porta de um quarto segurando um celular e, com a outra mão, retira a faca da bainha presa à bermuda.
Logo depois, a vítima sai do cômodo sem camisa e tenta descer as escadas enquanto sangra. O agressor corre atrás dele com a arma em punho. O vídeo também mostra outro hóspede deixando um quarto para ver o que acontecia e uma mulher saindo do mesmo quarto onde ocorreu o ataque.
O homem ferido recebeu atendimento médico, mas seu estado de saúde não havia sido divulgado até a última atualização.
A Polícia Civil informou à TV Tapajós que tomou conhecimento do episódio, porém o caso ainda não tinha sido formalmente registrado na delegacia do município.