RICARDÃO

Invadiu o quarto do hotel com facão e pegou esposa com amante

Por Da Redação | Prainha (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi esfaqueado ao menos duas vezes nas nádegas durante uma briga ocorrida dentro de um hotel na noite de terça-feira (9). A agressão foi registrada por câmeras internas do estabelecimento e mostra o momento em que o suspeito se aproxima de um dos quartos armado com uma faca.

A partir das imagens, é possível ver que o caso aconteceu em um hotel localizado em Prainha, no oeste do Pará. O suspeito aparece na porta de um quarto segurando um celular e, com a outra mão, retira a faca da bainha presa à bermuda.

Logo depois, a vítima sai do cômodo sem camisa e tenta descer as escadas enquanto sangra. O agressor corre atrás dele com a arma em punho. O vídeo também mostra outro hóspede deixando um quarto para ver o que acontecia e uma mulher saindo do mesmo quarto onde ocorreu o ataque.

O homem ferido recebeu atendimento médico, mas seu estado de saúde não havia sido divulgado até a última atualização.

A Polícia Civil informou à TV Tapajós que tomou conhecimento do episódio, porém o caso ainda não tinha sido formalmente registrado na delegacia do município.

