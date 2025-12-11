13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO

Baep prende homem por tráfico de drogas no CDD, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Policia Militar

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na manhã desta quinta-feira (11), um homem pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim São José 2. A ação ocorreu por volta das 8h, durante patrulhamento da Operação Tríplice Fronteira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a corporação, o suspeito possui histórico criminal, incluindo duas passagens pelos Artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento e quatro passagens pelo crime de roubo (Art. 157 do Código Penal).

Com o indivíduo, os policiais apreenderam:

  • 133 invólucros de cocaína
  • 45 pinos de cocaína
  • 40 invólucros de maconha sintética
  • 62 invólucros de maconha
  • 8 pedras de crack
  • Duas folhas de contabilidade do tráfico
  • R$ 10,00 em dinheiro

O material totalizou 0,401 kg de drogas.

O caso foi encaminhado ao distrito policial da região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários