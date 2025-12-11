Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na manhã desta quinta-feira (11), um homem pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim São José 2. A ação ocorreu por volta das 8h, durante patrulhamento da Operação Tríplice Fronteira.

De acordo com a corporação, o suspeito possui histórico criminal, incluindo duas passagens pelos Artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento e quatro passagens pelo crime de roubo (Art. 157 do Código Penal).