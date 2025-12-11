A passagem de um ciclone extratropical por São Paulo provocou fortes rajadas de vento que ultrapassaram 90 km/h e impactaram o fornecimento de energia no Vale do Paraíba. Nesta quinta-feira (11), a EDP informou ter alcançado 97% de normalização do serviço para os clientes atingidos.
A concessionária ampliou em dez vezes o número de equipes em campo e permanece mobilizada para atender mais de 3.400 ocorrências registradas em sua área de atuação. Os ventos continuam intensos ao longo do dia, o que tem provocado novas quedas de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, aumentando a complexidade dos reparos.
As cidades mais afetadas foram São José dos Campos e Jacareí. Em São José, os bairros com mais ocorrências em andamento incluem Costinha, Jardim Satélite, Freitas e Jardim Esplanada II. Já em Jacareí, Parateí, Cidade Jardim, Colônia e Parque Imperial concentram o maior volume de chamados.
Segundo a EDP, situações críticas como esta exigem priorização no atendimento, começando por hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, locais com risco à vida e ocorrências que impactam grande número de consumidores. Em alguns cenários, os trabalhos são realizados em conjunto com a Defesa Civil e órgãos municipais.
A empresa reforça que a população não deve se aproximar de cabos rompidos ou fios caídos e orienta que qualquer ocorrência seja comunicada pelos canais oficiais: site e aplicativo EDP Online, WhatsApp (11) 93465-2888 e Central de Atendimento 0800 721 0123.