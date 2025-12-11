A passagem de um ciclone extratropical por São Paulo provocou fortes rajadas de vento que ultrapassaram 90 km/h e impactaram o fornecimento de energia no Vale do Paraíba. Nesta quinta-feira (11), a EDP informou ter alcançado 97% de normalização do serviço para os clientes atingidos.

A concessionária ampliou em dez vezes o número de equipes em campo e permanece mobilizada para atender mais de 3.400 ocorrências registradas em sua área de atuação. Os ventos continuam intensos ao longo do dia, o que tem provocado novas quedas de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, aumentando a complexidade dos reparos.