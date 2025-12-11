A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté realizou, nesta quarta-feira (11), uma série de ações integradas no contexto da Operação Sem Fronteiras, com apoio da Força Tática e da Rocam da Polícia Militar.

As equipes cumpriram mandados de busca relacionados à investigação de um homicídio e também realizaram rondas especializadas por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE).