OPERAÇÃO

Polícia recupera 67 pneus roubados e apreende motos em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Polícia Militar

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté realizou, nesta quarta-feira (11), uma série de ações integradas no contexto da Operação Sem Fronteiras, com apoio da Força Tática e da Rocam da Polícia Militar.

As equipes cumpriram mandados de busca relacionados à investigação de um homicídio e também realizaram rondas especializadas por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo a Polícia Civil, as ações resultaram em um flagrante de receptação de pneus roubados. Ao todo, 67 pneus foram recuperados e o responsável pelo armazenamento do material foi preso em flagrante.

A operação também levou à apreensão de duas motocicletas roubadas no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba, e à captura de um foragido da Justiça no bairro Três Marias, em Taubaté.

Além disso, celulares foram apreendidos e deverão subsidiar a investigação de um homicídio em andamento na unidade especializada.

