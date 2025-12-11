O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, foi um dos bispos cumprimentados pelo papa Leão 14 ao final da Audiência Geral dessa quarta-feira (10), no Vaticano, em Roma, na Itália. Pela primeira vez aconteceu o encontro do religioso à frente da Arquidiocese de Aparecida e o sumo pontífice.

Dom Orlando ainda se encontrará em uma audiência privada com o papa marcada para o próximo sábado (13), em comemoração aos 20 anos da TV Aparecida junto aos missionários redentoristas, os padres Marlos Aurélio da Silva, superior provincial da Província Nossa Senhora Aparecida, Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional de Aparecida e irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de arte e pastoral da TV Aparecida.