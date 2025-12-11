Ocorrência envolvendo uma mulher em surto psicótico no bairro do Jaraguá, na capital paulista, resultou na explosão de uma residência e deixou policiais militares, bombeiros e a própria mulher feridos. O acidente aconteceu na noite do último domingo (7).

Apesar da gravidade dos ferimentos, todos foram socorridos conscientes e permanecem sob cuidados médicos.