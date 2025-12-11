Ocorrência envolvendo uma mulher em surto psicótico no bairro do Jaraguá, na capital paulista, resultou na explosão de uma residência e deixou policiais militares, bombeiros e a própria mulher feridos. O acidente aconteceu na noite do último domingo (7).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da gravidade dos ferimentos, todos foram socorridos conscientes e permanecem sob cuidados médicos.
As equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom por volta das 23h para atender a uma situação em que a mulher havia se trancado na casa, apresentando comportamento desorientado e liberando gás no ambiente. Os policiais tentaram diálogo e diversas técnicas de aproximação para acalmá-la.
Devido ao forte cheiro de gás, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio. Durante a tentativa de acesso ao imóvel para resgate, ocorreu uma explosão. O impacto atingiu três policiais militares, três bombeiros e a autora.
As equipes realizaram o socorro imediato, conduzindo todos os feridos a unidades de saúde da região, onde permanecem internados e sob acompanhamento médico. Apenas um policial e um bombeiro foram atendidos e liberados.
Na avaliação da Polícia Militar, a atuação dos policiais militares e bombeiros, que se arriscaram para proteger vidas, foi “fundamental para evitar danos ainda maiores”. A mulher foi atendida no Pronto-Socorro de Taipas. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, que elaborou o auto de prisão em flagrante.
“Reforçamos a intenção de melhoras aos envolvidos na ocorrência, continuaremos apoiando os familiares e aguardando a evolução do quadro de saúde conforme boletins médicos”, disse a Polícia Militar.