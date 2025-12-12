Quando pensamos em ceia de Natal, logo vêm à mente os clássicos que atravessam gerações. Mas que tal levar para a mesa um toque mais autoral, valorizando ingredientes que nascem bem aqui, entre o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte de São Paulo? A região é um verdadeiro mosaico gastronômico, onde o frescor da montanha, a força da terra e a delicadeza do mar se encontram, oferecendo infinitas possibilidades para reinventar receitas sem perder o clima afetivo das festas.

No Vale do Paraíba, as frutas fazem a festa. A banana, em diferentes variedades, pode transformar farofas em versões mais úmidas e perfumadas, enquanto o cambucá e a jabuticaba rendem molhos adocicados que harmonizam perfeitamente com peru, lombo ou aves natalinas. A cana, tão presente na paisagem local, pode dar origem a caldas suaves feitas com melaço, ideais para glacear carnes ou criar sobremesas com aquele toque de rusticidade elegante.