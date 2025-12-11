O movimento é plural.
A saída para as cidades inteligentes é fazer da mobilidade urbana um serviço essencial para a qualidade de vida de outros setores, como economia, meio ambiente e planejamento.
Segundo especialistas, será imperativo que cidades como Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, encontrem formas de tornar o transporte um ponto central no planejamento urbano.
Elas também terão que reduzir os deslocamentos para trabalho e educação, diminuindo a quantidade de veículos nas ruas.
A meta é ter menos carro circulando e mais ônibus, bicicletas e outros modais coletivos, além de um transporte de fontes limpas de energia, como eletricidade e combustível verde.
“Os impactos negativos na saúde das pessoas exigem medidas como a restrição a caminhões. Estima-se uma perda da produtividade de 30% aproximadamente por causa do stress das horas paradas no trânsito. Isso sem contar os impactos sociais e ambientais”, disse Lincoln Paiva, do Instituto Mobilidade Verde.
“É preciso entender que mobilidade urbana não é como na engenharia, onde tudo está escrito nos livros. Muitas soluções são encontradas com criatividade, e cada cidade tem um desafio próprio”, completou o especialista.
Segundo ele, para cada desafio existe uma solução, e na maioria dos casos é preciso ter pulso firme para adotá-la.
“As visitas técnicas que realizamos tendem a quebrar paradigmas e resistências. Secretários de transportes com experiência de anos, gabaritados, muitas vezes se surpreendem com projetos de mobilidade resolvidos de forma simples e corajosa”, afirmou Paiva.
São José dos Campos.
O novo sistema de transporte público de São José dos Campos está se tornando referência nacional. Ele foi um dos destaques do painel que a empresa Eletra promoveu no Congresso Nacional de Mobilidade, entre 28 e 30 de outubro, em São Paulo.
Fornecedora dos ônibus elétricos para a cidade, a Eletra vai montar 400 veículos para São José. Os novos ônibus serão entregues gradualmente até setembro de 2026 – os cinco primeiros chegaram em outubro e mais 15 estão sendo entregues em dezembro.
A licitação dos ônibus foi vencida pela Green Energy (Grupo Eletra), pelo valor de R$ 2,7 bilhões e 15 anos de contrato. Os veículos serão alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), empresa ligada à Prefeitura de São José.
A modalidade de locação dos veículos ao invés da compra foi destacada pelos executivos da Eletra e pelo secretário nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia, como um modelo que pode se tornar referência para as cidades do país, podendo ser replicado em diversos municípios.
Para implantar o novo sistema de transporte na cidade, São José desistiu do modelo tradicional de comprar os ônibus e fez uma licitação para que os veículos fossem alugados pela Urbam, além de optar por veículo elétricos.
“Dentre esses novos modelos de organização é preciso mencionar a cidade de São José dos Campos, que buscou um modelo absolutamente inovador, que é a locação dos ônibus”, afirmou Andia no estande da Eletra, no Congresso Nacional de Mobilidade.
“Inclusive, acho que para essa questão dos sistemas de eletrificação é uma grande guinada. Nós estamos olhando muito de perto para tudo isso, porque enxergamos aí um modelo replicável para o país.”
Produção.
Com quase 70% do mercado de ônibus elétricos do país, a Eletra avalia o contrato para fornecer 400 veículos para São José dos Campos como “grande avanço” e “crescimento substancial com relação à produção”, segundo declaração de Milena Braga Romano, CEO da Eletra.
De acordo com a executiva, a Eletra produziu 844 dos 1.200 ônibus elétricos em circulação no Brasil. O pedido de São José é praticamente a metade da produção da empresa até o momento.
Além disso, a CEO disse que o projeto de São José é “super inovador” e com potencial de ser “espalhado” por outras cidades. “Outras cidades vão se espelhar nesse case de locação de veículos elétricos”, afirmou Milena.
O Brasil do Futuro.
