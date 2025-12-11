Uma adolescente grávida e uma amiga, ambas menores de idade, foram sequestradas, torturadas e levadas para execução por criminosos em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Elas foram resgatadas por equipes da Polícia Militar no momento em que seriam mortas, na tarde desta quarta-feira (10).

As vítimas, de 15 e 16 anos, foram encontradas em estado de choque, com roupas rasgadas, escoriações pelo corpo e queixas de dor no tórax e abdômen. A adolescente grávida recebeu atendimento emergencial por risco à gestação. O caso mobiliza autoridades da região e é investigado como tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado e violência doméstica.

Sequestro começou em ponto conhecido como “Chibata”