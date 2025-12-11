Uma adolescente grávida e uma amiga, ambas menores de idade, foram sequestradas, torturadas e levadas para execução por criminosos em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Elas foram resgatadas por equipes da Polícia Militar no momento em que seriam mortas, na tarde desta quarta-feira (10).
As vítimas, de 15 e 16 anos, foram encontradas em estado de choque, com roupas rasgadas, escoriações pelo corpo e queixas de dor no tórax e abdômen. A adolescente grávida recebeu atendimento emergencial por risco à gestação. O caso mobiliza autoridades da região e é investigado como tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado e violência doméstica.
Sequestro começou em ponto conhecido como “Chibata”
De acordo com o boletim de ocorrência, as adolescentes estavam em um ponto conhecido como “Chibata”, em Cruzeiro, quando foram abordadas por três homens. Elas foram obrigadas a entrar em um carro e levadas para um apartamento no Condomínio Colinas da Mantiqueira.
No local, segundo a Polícia Civil, as jovens foram agredidas, humilhadas, tiveram cabelos cortados com faca e receberam ameaças de morte. A polícia encontrou no apartamento mochilas, bolsas, jaqueta e mechas de cabelo das vítimas, comprovando os atos de violência.
Levadas para a mata para serem executadas
Após as agressões no condomínio, os criminosos colocaram as adolescentes em um carro e as levaram até uma área de mata em Cruzeiro, onde pretendiam executá-las. A situação foi considerada de altíssimo risco e as equipes da PM iniciaram buscas imediatas.
Durante o cerco, uma das vítimas conseguiu fugir da mata e correu até uma viatura, pedindo socorro. Ela alertou que a amiga permanecia no local sob ameaça. A partir dessa informação, a polícia intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar a segunda adolescente ainda em meio à vegetação.
As duas foram levadas ao pronto-socorro, onde passaram por exames, radiografias e avaliação médica, especialmente pela gestação de uma delas. Ambas solicitaram medidas protetivas de urgência.
Suspeitos fugiram, mas um adolescente foi apreendido
Durante as buscas, policiais avistaram dois suspeitos deixando a área de mata. Quando receberam ordem de parada, eles fugiram. Um dos criminosos apontou um revólver contra um policial militar, que reagiu com um disparo defensivo. Os suspeitos conseguiram escapar.
Pouco depois, outra equipe da PM apreendeu um adolescente de 17 anos apontado como um dos autores do sequestro e das agressões. Ele foi reconhecido pelas vítimas. O celular e outros objetos foram recolhidos para perícia.
A arma usada pelos criminosos não foi encontrada. A pistola do policial que realizou o disparo foi recolhida, como determina o protocolo.
Delegado pede internação do adolescente apreendido
A Polícia Civil identificou três suspeitos: o adolescente apreendido e outros dois, que seguem foragidos. Segundo o delegado responsável, os elementos reunidos — laudos médicos, objetos apreendidos, relatos, histórico de ocorrências anteriores e imagens — apontam a participação do jovem em atos infracionais análogos a tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, injúria real e dano.
O adolescente já tinha registros anteriores por atos relacionados ao tráfico de drogas. Uma das vítimas já havia sido agredida anteriormente por outro integrante do grupo, reforçando um ciclo de violência.
Diante da gravidade do caso e do risco à segurança das adolescentes, o delegado representou pela internação provisória do jovem na Fundação Casa de Taubaté. A decisão será analisada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.