Após a verificação técnica e a validação logística, concluídas na Base Aérea de Anápolis (GO), em agosto e setembro deste ano, o sistema Gripen passa pela validação operacional. Para a avaliação analítica, foram considerados aspectos como a precisão do armamento, com a quantidade de acertos esperados para cada tipo de alvo, e a estabilização da solução de tiro diante do perfil de voo característico dos alvos vislumbrados. O alvo utilizado nos disparos foi rebocado por uma aeronave F-5M do 1° GAVCA (Primeiro Grupo de Aviação de Caça).

“O treinamento fluiu com precisão e segurança, e o canhão Mauser BK-27 impressionou pela estabilidade e pela cadência de tiro. A combinação da plataforma Gripen com esse armamento oferece uma solução de tiro extremamente confiável, com alta taxa de acertos mesmo em perfis de voo desafiadores. Sem dúvida, um passo importante para a doutrina de Defesa Aérea”, declarou o major aviador Felipe Braga Galvão de Souza, piloto do 1º GDA.

O canhão equipado no F-39E é o Mauser BK-27, fabricado pela empresa alemã Rheinmetall, com calibre de 27 mm. A munição empregada apresenta características traçante, explosiva e perfurante, otimizada para engajamento em cenários reais contra aeronaves de baixa performance e em missões de policiamento do espaço aéreo. “Este é mais um marco importante na evolução operacional do Gripen no Brasil. O primeiro exercício de tiro aéreo com o canhão da aeronave no país demonstra o avanço consistente das capacidades da Força Aérea Brasileira com o sistema, resultado direto de um trabalho conjunto, técnico e altamente colaborativo entre a Saab e a FAB”, afirmou o diretor-geral da Saab Brasil, Peter Dölling.