Após demonstrar a capacidade de emprego do míssil de longo alcance Meteor e concluir a certificação de reabastecimento em voo com o KC-390 Millennium, o caça F-39 Gripen deu mais um passo rumo à plena capacidade operacional para a manutenção da soberania do espaço aéreo.
No dia 8 de dezembro, a FAB (Força Aérea Brasileira) realizou, na Base Aérea de Santa Cruz (RJ), o primeiro exercício de tiro aéreo com canhão do F-39E, inaugurando uma nova etapa de qualificação dos pilotos e de desenvolvimento doutrinário do 1º GDA (Primeiro Grupo de Defesa Aérea).
O responsável pelo primeiro tiro foi o Comandante do 1º GDA, tenente-coronel aviador Ramon Lincoln Santos Fórneas, que descreveu o momento como histórico.
“Participar desse marco na evolução operacional da defesa aérea brasileira é motivo de orgulho. E não apenas para mim, mas para todos os pilotos do GDA. Tive a honra de realizar o primeiro tiro, mas esse sentimento é coletivo: envolve pilotos, mantenedores, técnicos, equipes de armamento, toda a cadeia que trabalha para deixar o sistema Gripen pronto para operar”, afirmou o oficial.
O exercício teve como objetivos principais realizar o treinamento dos pilotos em missões de tiro aéreo e aprimorar a doutrina de emprego do canhão no F-39E. Na mesma oportunidade, por se tratar do primeiro emprego operacional do sistema na FAB, a aeronave foi avaliada em condição de Alerta de Defesa Aérea. Foi simulada a preparação das aeronaves até atingir o estado de prontidão, o tempo de reposicionamento após missão, incluindo o remuniciamento, e a efetividade do Gripen na detenção de alvos típicos do contexto de Defesa Aérea brasileira.
Após a verificação técnica e a validação logística, concluídas na Base Aérea de Anápolis (GO), em agosto e setembro deste ano, o sistema Gripen passa pela validação operacional. Para a avaliação analítica, foram considerados aspectos como a precisão do armamento, com a quantidade de acertos esperados para cada tipo de alvo, e a estabilização da solução de tiro diante do perfil de voo característico dos alvos vislumbrados. O alvo utilizado nos disparos foi rebocado por uma aeronave F-5M do 1° GAVCA (Primeiro Grupo de Aviação de Caça).
“O treinamento fluiu com precisão e segurança, e o canhão Mauser BK-27 impressionou pela estabilidade e pela cadência de tiro. A combinação da plataforma Gripen com esse armamento oferece uma solução de tiro extremamente confiável, com alta taxa de acertos mesmo em perfis de voo desafiadores. Sem dúvida, um passo importante para a doutrina de Defesa Aérea”, declarou o major aviador Felipe Braga Galvão de Souza, piloto do 1º GDA.
O canhão equipado no F-39E é o Mauser BK-27, fabricado pela empresa alemã Rheinmetall, com calibre de 27 mm. A munição empregada apresenta características traçante, explosiva e perfurante, otimizada para engajamento em cenários reais contra aeronaves de baixa performance e em missões de policiamento do espaço aéreo. “Este é mais um marco importante na evolução operacional do Gripen no Brasil. O primeiro exercício de tiro aéreo com o canhão da aeronave no país demonstra o avanço consistente das capacidades da Força Aérea Brasileira com o sistema, resultado direto de um trabalho conjunto, técnico e altamente colaborativo entre a Saab e a FAB”, afirmou o diretor-geral da Saab Brasil, Peter Dölling.
A atividade reforça a integração tecnológica do Programa Gripen na FAB. Ainda na fase de desenvolvimento da aeronave, a empresa brasileira Akaer, sediada em São José dos Campos, participou dos trabalhos de engenharia e projeto da seção estrutural denominada “gun unit”, parte da fuselagem do F-39E que acomoda o canhão.
Esse desenvolvimento foi realizado como parte da Transferência de Tecnologia do Programa Gripen. O projeto representa mais um indicador do impacto positivo da iniciativa no desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Brasil, com benefícios diretos à sociedade, como a geração de empregos de alto valor agregado.
Durante o exercício que marcou a etapa final de certificação do F-39 Gripen, o comandante de Preparo, tenente-brigadeiro do ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, destacou a importância do tiro real do canhão e o avanço que isso representa para a prontidão da defesa aérea do país.
“O tiro real do canhão do F-39 Gripen era o último passo para que a aeronave atingisse sua plena capacidade operacional. Com esse exercício concluído com sucesso, o Gripen passa a reunir todas as condições para cumprir o Alerta de Defesa Aérea do Brasil — uma missão estratégica, permanente e essencial para a proteção da nossa soberania. A soma do canhão validado, do lançamento real do míssil Meteor e da certificação do reabastecimento em voo com o KC-390 coloca o País em um novo patamar de prontidão. É a confirmação de que temos um vetor moderno, preciso e plenamente integrado aos sistemas de defesa aeroespacial — e, para todos nós, é um grande motivo de orgulho ver o Gripen cumprindo exatamente o papel para o qual foi concebido", destacou.
Com a realização do exercício, a FAB avança na consolidação operacional do F-39E Gripen, fortalecendo a capacidade de defesa aérea do país e a soberania nacional no domínio aeroespacial.