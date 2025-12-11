Um furto de carnes em supermercado de São José dos Campos terminou com a prisão em flagrante de um homem de 51 anos, na manhã desta quarta-feira (10), no Parque Industrial, na zona sul da cidade. Funcionários flagraram o suspeito saindo do supermercado com três peças de carne escondidas nas roupas.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu na unidade da rua Bacabal e foi atendido pela Polícia Militar após o suspeito ser detido pelos seguranças no estacionamento, logo depois de passar pelos caixas sem pagar.