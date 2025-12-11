Um furto de carnes em supermercado de São José dos Campos terminou com a prisão em flagrante de um homem de 51 anos, na manhã desta quarta-feira (10), no Parque Industrial, na zona sul da cidade. Funcionários flagraram o suspeito saindo do supermercado com três peças de carne escondidas nas roupas.
De acordo com o registro policial, o caso aconteceu na unidade da rua Bacabal e foi atendido pela Polícia Militar após o suspeito ser detido pelos seguranças no estacionamento, logo depois de passar pelos caixas sem pagar.
Segundo o boletim de ocorrência, o furto de carnes foi descoberto por um funcionário que monitorava a movimentação de clientes dentro da loja. Ele contou à polícia que viu o homem pegar as peças de carne na área de geladeiras e colocá-las dentro da calça.
Após a suspeita, os colaboradores passaram a acompanhar o cliente à distância, quando ele deixou o setor de compras, passou pelos caixas sem registrar os produtos e seguiu em direção à área externa.
A abordagem aconteceu já no estacionamento do supermercado, onde o funcionário o conteve pela camisa até a chegada da viatura, sem uso de força excessiva, conforme descrito no BO.
Os policiais militares foram acionados via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito já detido pelos seguranças. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial, na forma tentada, com situação de flagrante.
O furto envolveu três peças de carne bovina da marca Estância 92, avaliadas em R$ 260,67, que foram recuperadas e devolvidas ao representante do supermercado.
Além da carne, a polícia apreendeu dois celulares e correntes que estavam com o suspeito, todos lacrados para análise. Os objetos foram registrados como possíveis bens de interesse da investigação.
O homem foi levado à CPJ de São José dos Campos, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório, após ser informado sobre seus direitos constitucionais.
O delegado de plantão entendeu que estavam presentes os requisitos para a prisão em flagrante, com base nos depoimentos dos funcionários, do gerente e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
No despacho, a autoridade destacou que os relatos dos agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade, não havendo, naquele momento, elementos que desqualificassem os testemunhos.
No despacho, o delegado responsável pelo caso afirmou que, embora o valor dos produtos levados no furto seja relativamente baixo, não seria possível aplicar o chamado princípio da insignificância em sede policial.
Segundo o texto, o valor ultrapassa o patamar que costuma ser aceito pela jurisprudência para afastar a tipicidade do crime, além de não estarem presentes todos os requisitos objetivos adotados pelos tribunais superiores. Por isso, o delegado optou por manter a prisão em flagrante e encaminhar o caso ao Judiciário, sem arbitramento de fiança naquele momento, deixando a decisão para o juiz, nos termos do Código de Processo Penal.
O suspeito deve passar por audiência de custódia, quando será avaliada a legalidade da prisão e se ele responderá ao processo detido ou em liberdade.
O furto de carnes em Mercado de São José dos Campos entra para a lista de ocorrências recentes envolvendo furtos em supermercados na cidade, muitos deles também com foco em produtos de maior valor, como carnes e chocolates.
Em agosto, um homem foi preso em flagrante por furtar peças de picanha avaliadas em cerca de R$ 500 em um supermercado de São José dos Campos.
Meses antes, um açougueiro de 20 anos já havia sido preso por furto de carne em outra rede supermercadista na cidade, também após ser flagrado por câmeras de segurança escondendo peças de carne nas roupas.