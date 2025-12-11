O fornecimento de água foi afetado em São José dos Campos, Queluz e São Luiz do Paraitinga após quedas de energia registradas nesta quinta-feira (11).
Segundo a Sabesp, a interrupção no fornecimento elétrico impediu o funcionamento de sistemas de bombeamento e tratamento de água, comprometendo a distribuição para diversos bairros.
Em São José dos Campos, foram impactados os bairros Residencial Villa Adriana, Pernambuco, Jardim Santa Júlia, Setville, Conjunto Habitacional Nosso Teto, Pinheirinho dos Palmares, Jardim Santa Cecília II, Residencial Floresta, Vista Verde I e Jardim Diamante. A energia já foi restabelecida, mas a recuperação do fornecimento de água segue em andamento e deve ser normalizada até a manhã desta sexta-feira (12). A Companhia recomenda o uso consciente da água armazenada nas caixas dos imóveis.
Em Queluz, a queda de energia afetou o sistema de tratamento, interrompendo o abastecimento em todo o município. A Sabesp afirmou que está em contato com a concessionária responsável e que o serviço será retomado gradualmente após a volta da eletricidade. Até lá, orienta que os moradores economizem o volume das caixas-d’água para minimizar impactos.
Situação semelhante ocorre em São Luiz do Paraitinga, onde os bairros Centro, Várzea dos Passarinhos e Santa Terezinha estão sem abastecimento. A normalização também depende do restabelecimento da energia. Segundo a Sabesp, imóveis com reservação mínima para 24 horas — conforme determina o Decreto Estadual 12.342/78 — tendem a sentir menos as intermitências.
Ocorrências e solicitações podem ser registradas pelos canais de atendimento da Sabesp: Central 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual no site da Companhia.