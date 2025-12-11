O fornecimento de água foi afetado em São José dos Campos, Queluz e São Luiz do Paraitinga após quedas de energia registradas nesta quinta-feira (11).



Segundo a Sabesp, a interrupção no fornecimento elétrico impediu o funcionamento de sistemas de bombeamento e tratamento de água, comprometendo a distribuição para diversos bairros.

