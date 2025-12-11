A Polícia Civil investiga a morte de um homem identificado como Matheus Felipe Dutra Teixeira, de 26 anos, que foi baleado na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Cecap, em Lorena. O crime foi registrado como homicídio e as diligências para identificar o autor dos tiros estão em andamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas ao endereço após relatos de disparos de arma de fogo por volta de 0h40.