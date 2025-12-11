A Polícia Civil investiga a morte de um homem identificado como Matheus Felipe Dutra Teixeira, de 26 anos, que foi baleado na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Cecap, em Lorena. O crime foi registrado como homicídio e as diligências para identificar o autor dos tiros estão em andamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas ao endereço após relatos de disparos de arma de fogo por volta de 0h40.
No local, os socorristas verificaram que Matheus já apresentava ferimentos provocados por arma de fogo e não resistiu aos tiros. De acordo com o Samu, a vítima apresentava “diversas lesões”.
O local foi preservado pela PM e acionado o Instituto de Criminalística para realizar o exame pericial. Foram encontradas cápsulas de munição no local do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe de Matheus disse aos policiais que havia pedido ao filho que descesse para comprar leite. Pouco depois, ela ouviu os disparos. Ao sair, encontrou o filho caído, já sem vida. A mãe não soube indicar qualquer testemunha ou possível autor.
Segundo o PM, Matheus já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, mas, de acordo com a mãe, ele não estava mais envolvido com a prática e trabalhava atualmente. Foram apreendidas duas pedras que aparentavam ser crack no bolso da bermuda da vítima.
O local do crime não possui câmeras, mas há equipamentos de vigilância na rua paralela, em comércios, o que pode auxiliar na investigação.
Ainda de acordo com o relato policial, nenhum parente relatou rixas, desentendimentos ou ameaças recentes envolvendo Matheus.
No mesmo bairro Cecap, em Lorena, na semana anterior, outro ataque a tiros resultou na morte de um jovem de 19 anos e deixou outro ferido, episódio que também está sob apuração pela Polícia Civil.
A cidade lidera atualmente o ranking estadual com 34,18 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, com 29 mortes registradas nos últimos 12 meses.