Um jovem de 22 anos foi morto a tiros no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, na madrugada desta quinta-feira (11). O crime aconteceu na rua Antônio Ovídio Ferreira, região sul da cidade. Ele foi encontrado caído na via pública com ferimento de arma de fogo na cabeça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada por volta de 0h39 para atender a ocorrência e encontrou o rapaz já sem sinais vitais. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade como homicídio consumado, de autoria ainda desconhecida, e será investigado pela Polícia Civil.