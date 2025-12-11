Um jovem de 22 anos foi morto a tiros no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, na madrugada desta quinta-feira (11). O crime aconteceu na rua Antônio Ovídio Ferreira, região sul da cidade. Ele foi encontrado caído na via pública com ferimento de arma de fogo na cabeça.
A Polícia Militar foi acionada por volta de 0h39 para atender a ocorrência e encontrou o rapaz já sem sinais vitais. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade como homicídio consumado, de autoria ainda desconhecida, e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o boletim, os policiais militares chegaram ao endereço e localizaram a vítima caída na rua, com um disparo de arma de fogo na região da cabeça.
O jovem apresentava uma cicatriz antiga na barriga e não portava documentos no momento em que foi encontrado, o que inicialmente dificultou a identificação no local do homicídio.
Próximo ao corpo, a equipe apreendeu um aparelho celular e uma bicicleta, que seriam da vítima. A via foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo foi posteriormente encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde seria realizado exame necroscópico e a confirmação da identidade oficial.
Durante o atendimento no Perequê Mirim em Caraguatatuba, os policiais e a perícia localizaram também porções de drogas ligadas à ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, foram apreendidas porções de crack, maconha, cocaína e K2 (droga sintética), todas relacionadas à vítima, e lacradas pela Polícia Científica.
Foram apreendidos porções de crack (nove pedras, totalizando 8,18 gramas), maconha (uma trouxinha de papel, com 7,56g), K2 (quatro trouxinhas de papel, somando 9,07 g) e cocaína (16 papelotes, pesando 17,41 g).
O material foi levado para análise pericial e será considerado nas linhas de investigação. A Polícia Civil apura se o crime tem relação com o tráfico de drogas na região, hipótese comum em crimes violentos registrados no bairro.
Inicialmente, o jovem encontrado morto estava sem documentos. Ainda durante a madrugada, porém, uma mulher entrou em contato com a delegacia informando que o homem morto seria seu marido.
Os dados da vítima foram incluídos no boletim de ocorrência, e a família deve ser oficialmente ouvida pela Polícia Civil, que tentará reconstituir os últimos passos do jovem antes do crime.
Informações sobre eventuais ameaças, desentendimentos ou envolvimento com o tráfico poderão ajudar a esclarecer a motivação do homicídio a tiros no Perequê Mirim em Caraguatatuba.