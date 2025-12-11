A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que deixou dois jovens mortos e pelo menos três vítimas feridas na tarde desta quarta-feira (10) na região do Camburi, em Ubatuba, no Litoral Norte. O caso foi registrado como duplo homicídio consumado e três tentativas de homicídio, segundo atualização da delegacia de Ubatuba.

O crime ocorreu por volta das 17h, em uma área de mata às margens da rua Principal do Camburi. As equipes do Setor de Investigações Gerais e da Polícia Militar foram acionadas após relatos de que vários indivíduos haviam sido atingidos por disparos.

Cenário.