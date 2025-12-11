A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que deixou dois jovens mortos e pelo menos três vítimas feridas na tarde desta quarta-feira (10) na região do Camburi, em Ubatuba, no Litoral Norte. O caso foi registrado como duplo homicídio consumado e três tentativas de homicídio, segundo atualização da delegacia de Ubatuba.
O crime ocorreu por volta das 17h, em uma área de mata às margens da rua Principal do Camburi. As equipes do Setor de Investigações Gerais e da Polícia Militar foram acionadas após relatos de que vários indivíduos haviam sido atingidos por disparos.
Cenário.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma Fiat Fiorino branca estacionada de forma irregular, com dezenas de perfurações por arma de fogo na carroceria, portas e para-brisa. A porta traseira estava aberta, com sangue visível no interior.
Próximo ao veículo, dois jovens foram encontrados já sem vida, caídos em um barranco ao lado da estrada. Eles tinham múltiplas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo. Outros objetos, como roupas, bonés, sandálias, tecidos ensanguentados e cápsulas deflagradas, estavam espalhados pela via e pela vegetação, indicando que houve correria e possível tentativa de fuga.
Um terceiro jovem, ferido, recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda com sinais vitais e foi encaminhado ao hospital. Uma quarta pessoa, segundo os socorristas, conseguiu fugir para a mata antes da chegada das equipes.
Cinco ocupantes.
No local, uma jovem, namorada de uma das vítimas, relatou que estava com o grupo pouco antes do ataque. Ela informou que cinco pessoas estavam dentro da Fiorino no momento em que o veículo foi alvejado.
Segundo ela, os disparos começaram repentinamente. Alguns tentaram correr; outros permaneceram feridos no local até a chegada dos socorristas. A cena foi preservada pela PM e posteriormente assumida pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística. A Fiat Fiorino envolvida na ocorrência foi apreendida para perícia completa.
Investigações.
A perícia técnica já foi acionada para levantar a trajetória dos disparos, dinamizar a cena do crime e analisar todos os vestígios encontrados. O IML (Instituto Médico Legal) fará os exames necroscópicos das vítimas e laudos das lesões dos sobreviventes.
A Polícia Civil também busca câmeras de segurança da região, que possam ajudar na identificação dos autores. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso e a motivação ainda está sob apuração.