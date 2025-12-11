O deputado federal e cientista Ricardo Galvão (Rede-SP), que mora em São José dos Campos, celebrou a rejeição à cassação do também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). A sessão que rejeitou a perda do mandato ocorreu nessa quarta-feira (10).

“Cassação rejeitada. Glauber ficou!”, escreveu Galvão em publicação no Instagram. “Cassar seu mandato seria uma punição absolutamente desproporcional. Vitória da democracia e do bom senso.”