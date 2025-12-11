O deputado federal e cientista Ricardo Galvão (Rede-SP), que mora em São José dos Campos, celebrou a rejeição à cassação do também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). A sessão que rejeitou a perda do mandato ocorreu nessa quarta-feira (10).
“Cassação rejeitada. Glauber ficou!”, escreveu Galvão em publicação no Instagram. “Cassar seu mandato seria uma punição absolutamente desproporcional. Vitória da democracia e do bom senso.”
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar havia aprovado uma proposta de cassação de Glauber, mas os deputados no plenário decidiram pela punição menor. Ele foi suspenso do mandato por seis meses. Foram 318 votos a favor da suspensão, 141 votos contrários e três abstenções. Com a decisão, Glauber segue elegível e poderá se candidatar nas eleições de 2026.
Em uma articulação construída em plenário durante a tarde, aliados do deputado conseguiram reverter a sua cassação. A mudança foi uma grande vitória do psolista, dado que mesmo partidos da esquerda davam como quase certa a perda do mandato.
“Seguimos firmes na defesa das conquistas democráticas, na luta contra a anistia, em defesa dos direitos e na luta para transformar a realidade, que muitos dizem ser impossível acontecer”, disse Glauber em postagem nas redes sociais.