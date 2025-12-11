Os ventos e as chuvas que atingiram a região do Vale do Paraíba na última quarta-feira (10) causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversas cidades.

Em São José dos Campos, a EDP, concessionária de energia, informou que as equipes continuam em atendimento a mais de 3.400 ocorrências e chamados técnicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrências