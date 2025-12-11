Os ventos e as chuvas que atingiram a região do Vale do Paraíba na última quarta-feira (10) causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversas cidades.
Em São José dos Campos, a EDP, concessionária de energia, informou que as equipes continuam em atendimento a mais de 3.400 ocorrências e chamados técnicos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrências
Entre os bairros com mais registros de ocorrências ainda em andamento estão Royal Park, Palmeiras São José, Freitas e Santa Bárbara.
A empresa afirma ter reforçado a força de trabalho em dez vezes, mas o volume de ocorrências segue aumentando nesta quinta-feira (11) devido à persistência dos ventos.
Não foi divulgado o número total de clientes afetados, mas a EDP afirma que 94% deles já tiveram o fornecimento restabelecido.
Os principais problemas relatados são queda de galhos e árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas.
Prioridades e tempo de atendimento
São priorizados no atendimento: hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que ofereçam risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.
Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais e a Defesa Civil, e o tempo de reparo varia conforme a dimensão dos danos.
Precauções e acionamento
Para garantir a segurança de todos, a população não deve tentar solucionar eventuais situações por conta própria e jamais se aproximar de cabos ou fios partidos ou caídos.
Em caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos seguintes canais de atendimento:
Site: www.edp.com.br
Aplicativo EDP Online
WhatsApp (11) 93465-2888
Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123