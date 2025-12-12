O São José Basket recebe o Rio Claro na noite desta sexta-feira (12), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025;2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
E o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, vem de uma convincente vitória por 87 a 73 sobre o Brasília, também em casa, na última quarta-feira (10), se recuperando do revés em Franca.
No momento, o São José está em oitavo lugar, com 61,5% de aproveitamento, oito vitórias e cinco derrotas. Se o primeiro turno terminasse agora, a equipe estaria classificada para a disputa da Copa Super 8.
Já o Rio Claro está em 17º lugar, com 26,7% de aproveitamento, onde soma quatro vitórias e 11 derrotas. Os dois últimos colocados entre 20 participantes serão rebaixados para a Liga Ouro na próxima temporada.
Os ingressos para o jogo de logo mais estão à venda pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .