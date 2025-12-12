O São José Basket recebe o Rio Claro na noite desta sexta-feira (12), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025;2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, vem de uma convincente vitória por 87 a 73 sobre o Brasília, também em casa, na última quarta-feira (10), se recuperando do revés em Franca.