A Oficina de Dança – Ballet da Fundart (Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba) inicia nesta sexta-feira (12) uma programação especial para celebrar seus 30 anos de projeto.

Cerca de 150 bailarinas subirão ao palco do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto para apresentar A Bela Adormecida e O Quebra-Nozes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Espetáculos