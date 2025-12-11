A Oficina de Dança – Ballet da Fundart (Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba) inicia nesta sexta-feira (12) uma programação especial para celebrar seus 30 anos de projeto.
Cerca de 150 bailarinas subirão ao palco do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto para apresentar A Bela Adormecida e O Quebra-Nozes.
Espetáculos
A Bela Adormecida traz a história da Princesa Aurora e abre a temporada nos dias 12 e 13 de dezembro, com sessões às 19h30.
Já o clássico Quebra-Nozes, que transporta o público pelos Reinos das Neves e dos Doces, encerra a celebração no dia 14 de dezembro, às 16h30.
Ingressos
Os ingressos para as apresentações estão disponíveis no site megabilheteria.com e na bilheteria do Teatro Municipal, custando R$ 25. A classificação etária é livre.
O teatro fica na Praça Exaltação à Santa Cruz, n 22º, região central de Ubatuba.