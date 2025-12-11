Representantes da Polícia Militar e da Polícia Federal realizaram, no âmbito da Operação Impacto Divisas, o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Roseira na manhã desta quinta-feira (11).

Em um endereço foram localizadas três armas de fogo: uma espingarda calibre 12 mm com 43 cartuchos, uma pistola calibre 380 mm com 79 munições e uma pistola calibre 9 mm com 32 munições.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp