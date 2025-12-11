13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPACTO DIVISAS

Suspeito é preso com armas e aves silvestres em ação da PM e PF

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Roseira
Apreensões em Roseira

Representantes da Polícia Militar e da Polícia Federal realizaram, no âmbito da Operação Impacto Divisas, o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Roseira na manhã desta quinta-feira (11).

Em um endereço foram localizadas três armas de fogo: uma espingarda calibre 12 mm com 43 cartuchos, uma pistola calibre 380 mm com 79 munições e uma pistola calibre 9 mm com 32 munições.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, ainda foram encontrados pássaros silvestres sem anilha e sem documentação.

O proprietário das armas e das aves foi preso e também autuado pela Polícia Militar Ambiental.

Todo o material foi apreendido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários