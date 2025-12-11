Os projetos de formação da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) encerram suas atividades de 2025 com o espetáculo inédito Villa Brasil. A apresentação marca o encontro da Cia de Dança de São José dos Campos com a Orquestra Joseense.
A narrativa apresenta a história do Brasil e será exibida nos dias 17 e 19 de dezembro, às 20h, no Cine Santana. O evento tem entrada gratuita.
O espetáculo
Villa Brasil é composto com base na obra do compositor Heitor Villa-Lobos e nas referências visuais da Semana de Arte Moderna de 1922.
A trilha sonora é executada ao vivo pela Orquestra Joseense, sob a regência do maestro William Coelho, incluindo Bachianas e Choros de Villa-Lobos. A coreografia, com direção de Lili de Grammont, combina dança contemporânea e movimentos neoclássicos.
O espetáculo dialoga com artistas modernistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.
O uso de figurinos, projeções e video mapping busca celebrar o Brasil em constante transformação.
Ingressos
O público interessado em assistir ao encontro de dança e da música orquestral deve retirar os ingressos gratuitamente dois dias antes de cada apresentação, pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
O Cine Santana fica na avenida Rui Barbosa, nº 2.005, Santana.