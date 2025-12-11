Os projetos de formação da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) encerram suas atividades de 2025 com o espetáculo inédito Villa Brasil. A apresentação marca o encontro da Cia de Dança de São José dos Campos com a Orquestra Joseense.

A narrativa apresenta a história do Brasil e será exibida nos dias 17 e 19 de dezembro, às 20h, no Cine Santana. O evento tem entrada gratuita.

O espetáculo