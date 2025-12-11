O São José apresentou, nesta quinta-feira (11), a nova linha de uniformes que será utilizada ao longo da temporada 2026. A coleção tem como referência a forte identidade tecnológica de São José dos Campos, refletindo a vocação inovadora da cidade no visual e nos materiais escolhidos. Além disso, o clube confirmou a Fulltbet como nova patrocinadora máster -- a Oscar Calçados terá espaço na manga, de forma reduzida, deixando de ser a patrocinadora principal da SAF da Águia.
Os modelos chegam com um conceito futurista, marcado por grafismos que remetem à aerodinâmica, aos circuitos eletrônicos e ao ambiente de pesquisa característico do município. Além disso, as peças foram confeccionadas com tecidos de alto desempenho, desenvolvidos para oferecer melhor conforto e rendimento aos atletas que disputarão a Série A2 do Campeonato Paulista no próximo ano.
Segundo Milton de Souza, diretor-geral da Diadora no Brasil, a parceria com o clube se consolidou desde 2024 e se tornou estratégica. “O São José tem uma torcida extremamente presente e apaixonada, sendo um dos times do interior que mais leva público aos estádios. Para nós, é uma honra continuar contribuindo com uniformes que unem tecnologia, respeito às cores do clube e o tradicional design italiano”, destacou.
A nova coleção inclui gola com cortes anatômicos, recortes em Jacquard Frieze e o selo Five Balls, marca registrada da fabricante. O tecido Dry Fan, presente nas camisas, oferece secagem rápida, ventilação por microperfurações e toque macio — características pensadas tanto para o uso esportivo quanto para o torcedor no dia a dia. Os modelos contam ainda com escudo bordado e aplicações em silicone, elementos que reforçam o acabamento premium.
O vídeo oficial de lançamento reforça o conceito emocional da campanha, trazendo o lema “A Águia Vive em Nós”, que simboliza a união entre time e torcida. As gravações foram realizadas nas ruas ao redor do estádio Martins Pereira, locais que permanecem tranquilos no cotidiano, mas ganham vida e tradição nos dias de jogo. A produção buscou valorizar as memórias e os rituais que atravessam gerações de torcedores joseenses.
Mais de 90% do elenco do filme é formado por torcedores reais. Entre eles está o jornalista Gabriel Cruz, que interpreta o torcedor protagonista, e Ana Fonseca, filha de Otávio Assis, autor do hino oficial do clube. Para ela, participar da gravação teve um significado especial. “Meu pai tinha uma relação profunda com o São José. Cresci nas arquibancadas e sigo acompanhando o clube em todos os jogos. Ver a nova camisa pela primeira vez e fazer parte dessa campanha foi uma homenagem a ele”, afirmou.
A linha 2026 traz o uniforme principal em azul, o segundo modelo em branco e três versões para os goleiros — preta, cinza e amarela. As peças já estão disponíveis para compra na Loja da Águia, nas unidades da rede Oscar em São José dos Campos e também na loja online do clube. A estreia oficial dos novos uniformes ocorrerá em janeiro de 2026, na primeira rodada da Série A2, quando o São José enfrentará o Linense, fora de casa, no dia 11 de janeiro.