O São José apresentou, nesta quinta-feira (11), a nova linha de uniformes que será utilizada ao longo da temporada 2026. A coleção tem como referência a forte identidade tecnológica de São José dos Campos, refletindo a vocação inovadora da cidade no visual e nos materiais escolhidos. Além disso, o clube confirmou a Fulltbet como nova patrocinadora máster -- a Oscar Calçados terá espaço na manga, de forma reduzida, deixando de ser a patrocinadora principal da SAF da Águia.

Os modelos chegam com um conceito futurista, marcado por grafismos que remetem à aerodinâmica, aos circuitos eletrônicos e ao ambiente de pesquisa característico do município. Além disso, as peças foram confeccionadas com tecidos de alto desempenho, desenvolvidos para oferecer melhor conforto e rendimento aos atletas que disputarão a Série A2 do Campeonato Paulista no próximo ano.