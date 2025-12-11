A RMVale terá uma sexta-feira (13) marcada pelo calor e pela presença constante de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Segundo dados do Climatempo, o tempo permanece estável em todas as cidades da região, com variações de temperatura que indicam um dia abafado e sem grandes mudanças no cenário climático.
Em São José dos Campos, a mínima deve ser de 17°C e a máxima chega aos 31°C. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com a noite seguindo o mesmo padrão. A condição é semelhante em Taubaté, que também terá temperaturas entre 18°C e 31°C, mantendo o tempo firme e sem chance de chuva.
No eixo da região, Guaratinguetá deve alcançar a maior temperatura do Vale, com máxima de 32°C e mínima de 17°C, enquanto Caraguatatuba registra variação entre 20°C e 30°C, e Campos do Jordão, por sua altitude, apresenta o clima mais ameno, com mínima de 15°C e máxima de 26°C. Em todas essas cidades, o Climatempo indica cenário de sol com muitas nuvens ao longo do dia e céu bastante nublado à noite, mas com 0% de probabilidade de chuva.
O padrão atmosférico em toda a RMVale indica estabilidade e sensação de calor, principalmente no período da tarde, apesar da nebulosidade persistente.