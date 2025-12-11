A RMVale terá uma sexta-feira (13) marcada pelo calor e pela presença constante de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Segundo dados do Climatempo, o tempo permanece estável em todas as cidades da região, com variações de temperatura que indicam um dia abafado e sem grandes mudanças no cenário climático.

Em São José dos Campos, a mínima deve ser de 17°C e a máxima chega aos 31°C. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com a noite seguindo o mesmo padrão. A condição é semelhante em Taubaté, que também terá temperaturas entre 18°C e 31°C, mantendo o tempo firme e sem chance de chuva.