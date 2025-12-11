O escritor André Kondo, de Taubaté, foi premiado com um livro de poesia que escreveu em 24 horas em um asilo que havia sido construído para receber ninguém menos do que o craque argentino Diego Armando Maradona (1960-2020).

Essa é uma das tantas histórias que permeiam a biografia desse autor do Vale, que viveu nas ruas durante quatro meses após uma crise pessoal e familiar. Ele também peregrinou por lugares sagrados em 50 países para escrever seu primeiro livro.