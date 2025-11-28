Bananal é daquelas pequenas cidades do Vale do Paraíba que encantam quem busca história, natureza e simplicidade à mesa. No coração da Serra da Bocaina, o município preserva casarões coloniais, fazendas antigas, ruas de pedra e um centro histórico que parece ter parado no tempo. É um destino ideal para quem deseja viajar desacelerando, sentindo a cidade no ritmo da vida interiorana.

A gastronomia local completa essa experiência. A comida da região tem alma, tradição e o sabor da roça. Entre trilhas, cachoeiras e visitas às fazendas históricas, parar para comer faz parte do roteiro tanto quanto os passeios. A culinária privilegia a comida caipira, o preparo caseiro e ingredientes frescos. São pratos que reconfortam, lembram a infância e fazem o visitante se sentir acolhido.