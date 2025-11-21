A chef e empresária Renata Porto participa do livro “Construa Negócios com Identidade – autoridade, propósito e estratégia para ecossistemas de alto valor e resultado sólido” (Editora Gente), organizado por Fernanda Tochetto e Isaac Bertuol. A publicação reúne relatos de profissionais sobre suas trajetórias no empreendedorismo e figura entre os quatro livros mais vendidos do país, segundo a Revista Veja, no segmento de negócios.

Renata é autora do capítulo 26, “Quem sabe aonde vai, chega”, no qual relata seu percurso na gastronomia funcional e os princípios que orientam sua atuação. “No capítulo 26 – ‘Quem sabe aonde vai, chega’, compartilho minha jornada no universo da gastronomia funcional e revelo como a liderança com propósito, o engajamento da equipe e a clareza de identidade podem transformar completamente um negócio”, afirma.