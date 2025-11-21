A chef e empresária Renata Porto participa do livro “Construa Negócios com Identidade – autoridade, propósito e estratégia para ecossistemas de alto valor e resultado sólido” (Editora Gente), organizado por Fernanda Tochetto e Isaac Bertuol. A publicação reúne relatos de profissionais sobre suas trajetórias no empreendedorismo e figura entre os quatro livros mais vendidos do país, segundo a Revista Veja, no segmento de negócios.
Renata é autora do capítulo 26, “Quem sabe aonde vai, chega”, no qual relata seu percurso na gastronomia funcional e os princípios que orientam sua atuação. “No capítulo 26 – ‘Quem sabe aonde vai, chega’, compartilho minha jornada no universo da gastronomia funcional e revelo como a liderança com propósito, o engajamento da equipe e a clareza de identidade podem transformar completamente um negócio”, afirma.
A chef iniciou sua carreira no jornalismo corporativo e posteriormente direcionou sua atuação para a gastronomia funcional. Sua proposta de trabalho reúne técnicas culinárias e práticas voltadas à alimentação saudável, o que contribuiu para a consolidação de sua marca no setor.
Com mais de dez anos de atuação, Renata Porto é responsável por duas empresas na região: a VittaFit, voltada ao segmento de alimentação saudável e funcional, e a Nutrisa, que fornece refeições coletivas para o ambiente corporativo. “Meus negócios nasceram para oferecer comida de verdade, com sabor, saúde e responsabilidade — seja no prato individual ou em larga escala”, destaca.
O lançamento do livro será realizado na Livraria Drummond, em São Paulo, no dia 22 de novembro, e em São José dos Campos no dia 24 de novembro, ocasião em que Renata estará presente para uma sessão de autógrafos na Livraria Leitura, no Shopping Colinas, a partir das 19h.
“A obra convida empreendedores de diferentes áreas a revisitar suas trajetórias com um olhar mais humano, estratégico e conectado ao propósito, valores que marcam a minha caminhada dentro e fora da cozinha”, afirma Renata.
Sessão de autógrafos – Livro “Construa Negócios com Identidade”
São Paulo
22 de novembro (sábado)
Das 14h às 17h
Livraria Drummond
Endereço: Avenida Paulista 2073
São José dos Campos
24 de novembro (segunda-feira)
Das 19h às 21h
Livraria Leitura – Shopping Colinas
Endereço: Avenida São José, 2200 – Jardim das Colinas – São José dos Campos