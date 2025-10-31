01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANDRÉ AQUINO

Os melhores brunchs de São José dos Campos

Por André Aquino | Chef de cozinha
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os melhores brunchs de São José dos Campos
Os melhores brunchs de São José dos Campos

Brunch já virou um dos programas preferidos dos joseenses. Nem café da manhã, nem almoço — ele é aquele meio-termo gostoso que combina boa comida, conversa demorada e uma pausa merecida no fim de semana. E São José dos Campos tem cada vez mais lugares que levam o brunch a sério, com opções que vão do clássico americano ao estilo mais brasileiro.

 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Guida Café & Bistrô

Um dos endereços mais charmosos da cidade, o Guida Café & Bistrô traz uma proposta inspirada nos cafés e bistrôs europeus. O cardápio tem ovos benedict, croissants, panquecas, sanduíches artesanais e cafés especiais, tudo servido num ambiente acolhedor e elegante. É o tipo de lugar perfeito para quem gosta de saborear cada etapa da manhã, sem pressa.

???? Av. Dep. Benedito Matarazzo, Jardim Alvorada

E-Brunch

Mais descontraído, o E-Brunch aposta no clima moderno e nas porções generosas. O menu vai de toasts e tapiocas a açaís, sucos naturais e cafés gelados. O espaço é amplo e tem aquele ar de “encontro entre amigos” — ideal para quem quer um brunch descomplicado, mas cheio de sabor.

???? Estrada Dr. Altino Bondesan, Eugênio de Melo

Maria & Maria Café Colonial

Famoso pelo café colonial, o Maria & Maria também é uma ótima pedida para o brunch. O buffet é caprichado, com bolos caseiros, pães frescos, frutas, frios e quitutes que lembram a mesa da fazenda. É o tipo de experiência que combina bem com manhãs de domingo preguiçosas e em boa companhia.

???? Rua Itabuna, Jardim Satélite

Em comum, esses três lugares têm algo essencial: o cuidado em transformar o simples ato de comer em um momento prazeroso. Seja para começar o dia com energia, celebrar uma data especial ou simplesmente se dar um tempo, o brunch em São José dos Campos é um convite para desacelerar e aproveitar o melhor da vida — um café, um pão e uma boa conversa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários