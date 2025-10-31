Brunch já virou um dos programas preferidos dos joseenses. Nem café da manhã, nem almoço — ele é aquele meio-termo gostoso que combina boa comida, conversa demorada e uma pausa merecida no fim de semana. E São José dos Campos tem cada vez mais lugares que levam o brunch a sério, com opções que vão do clássico americano ao estilo mais brasileiro.
Guida Café & Bistrô
Um dos endereços mais charmosos da cidade, o Guida Café & Bistrô traz uma proposta inspirada nos cafés e bistrôs europeus. O cardápio tem ovos benedict, croissants, panquecas, sanduíches artesanais e cafés especiais, tudo servido num ambiente acolhedor e elegante. É o tipo de lugar perfeito para quem gosta de saborear cada etapa da manhã, sem pressa.
???? Av. Dep. Benedito Matarazzo, Jardim Alvorada
E-Brunch
Mais descontraído, o E-Brunch aposta no clima moderno e nas porções generosas. O menu vai de toasts e tapiocas a açaís, sucos naturais e cafés gelados. O espaço é amplo e tem aquele ar de “encontro entre amigos” — ideal para quem quer um brunch descomplicado, mas cheio de sabor.
???? Estrada Dr. Altino Bondesan, Eugênio de Melo
Maria & Maria Café Colonial
Famoso pelo café colonial, o Maria & Maria também é uma ótima pedida para o brunch. O buffet é caprichado, com bolos caseiros, pães frescos, frutas, frios e quitutes que lembram a mesa da fazenda. É o tipo de experiência que combina bem com manhãs de domingo preguiçosas e em boa companhia.
???? Rua Itabuna, Jardim Satélite
Em comum, esses três lugares têm algo essencial: o cuidado em transformar o simples ato de comer em um momento prazeroso. Seja para começar o dia com energia, celebrar uma data especial ou simplesmente se dar um tempo, o brunch em São José dos Campos é um convite para desacelerar e aproveitar o melhor da vida — um café, um pão e uma boa conversa.