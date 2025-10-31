Em comum, esses três lugares têm algo essencial: o cuidado em transformar o simples ato de comer em um momento prazeroso. Seja para começar o dia com energia, celebrar uma data especial ou simplesmente se dar um tempo, o brunch em São José dos Campos é um convite para desacelerar e aproveitar o melhor da vida — um café, um pão e uma boa conversa.