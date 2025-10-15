'Ela só ia tomar banho', diz padre flagrado com a noiva de fiel

O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), afirmou que tudo “não passou de um mal-entendido” após ser flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial na noite da última segunda-feira (13). O caso viralizou nas redes sociais e provocou grande repercussão entre fiéis da comunidade.

Segundo o padre, a mulher “só foi tomar banho” e teria pedido abrigo por estar assustada após um assalto. “Quando eu estava tomando banho, ouvi ela gritando ‘Tem gente, tem gente’. O pessoal já estava bravo, querendo falar comigo. Não teve nada. O problema é que, quando chegaram, eu tinha ido tomar banho, e ela não queria ser vista, porque já tinha sido assaltada e ficou com medo. Eram 23h e pouco”, explicou o religioso em um áudio que circula nas redes sociais.