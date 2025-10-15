'Ela só ia tomar banho', diz padre flagrado com a noiva de fiel

O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), afirmou que tudo “não passou de um mal-entendido” após ser flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial na noite da última segunda-feira (13). O caso viralizou nas redes sociais e provocou grande repercussão entre fiéis da comunidade.
Segundo o padre, a mulher “só foi tomar banho” e teria pedido abrigo por estar assustada após um assalto. “Quando eu estava tomando banho, ouvi ela gritando ‘Tem gente, tem gente’. O pessoal já estava bravo, querendo falar comigo. Não teve nada. O problema é que, quando chegaram, eu tinha ido tomar banho, e ela não queria ser vista, porque já tinha sido assaltada e ficou com medo. Eram 23h e pouco”, explicou o religioso em um áudio que circula nas redes sociais.
Luciano Braga reforçou que “não houve nada além disso” e que o vídeo, amplamente divulgado em grupos de WhatsApp e páginas locais, foi tirado de contexto. “As imagens mostram apenas um recorte da situação. A verdade será esclarecida no tempo certo”, afirmou.
Vídeo viralizou nas redes sociais
O vídeo, gravado pelo próprio noivo, mostra o momento em que ele arromba portas do quarto e do banheiro até encontrar a mulher chorando embaixo da pia. O padre aparece nas imagens visivelmente constrangido.
As gravações se espalharam rapidamente, tornando o episódio um dos assuntos mais comentados na região dos Campos de Diamantino.
Diocese abre investigação
A Diocese de Diamantino, responsável pela paróquia de Nova Maringá, emitiu uma nota oficial nesta terça-feira (14), assinada pelo bispo Dom Vital Chitolina, confirmando que uma investigação canônica foi aberta para apurar a conduta do sacerdote.
“Tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas previstas no direito canônico estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, diz o comunicado.
A instituição destacou ainda que acompanha o caso de perto e que todas as providências internas estão sendo aplicadas conforme o código eclesiástico.